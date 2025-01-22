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香港國安公署與港府保安局譴責潘斯「妄圖干預香港司法」

特派員李春/香港即時報導
前美國副總統彭斯日前訪港時提及黎智英案，香港國安公署和港府保安局今發言，點名批彭斯「妄圖干預香港司法」。路透社
前美國副總統彭斯日前訪港時提及黎智英案，香港國安公署和港府保安局今發言，點名批彭斯「妄圖干預香港司法」。路透社

前美國副總統潘斯日前訪港時提及黎智英案，香港國安公署和港府保安局今發言，點名批潘斯「妄圖干預香港司法」。

前美國副總統潘斯本月中訪問香港，16日出席瑞銀集團（UBS）主辦的財富論壇《UBS Wealth Insight 2025》，潘斯在論壇上發表題為「內幕觀點：迎接美國與世界的新未來」的演講，主談國際關係、經濟政策和地緣局勢動態，談及美國大選及其對全球影響。

當日瑞銀集團稱，論壇屬客戶專屬活動，閉門舉行，不向媒體開放。潘斯演講的內容，只有部份傳媒側面報導。次日，就傳媒問查詢潘斯訪港與正在審部的黎智英案關係時，香港保安局稱不評論個別事件，指香港是自由和法治的社會，任何人可在港可享有《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》規定的權利和自由。但「所有人亦須遵守適用於香港的所有法律，包括《香港國安法》和《維護國家安全條例》。」

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪的案件，正在審訊中，因當年黎智英訪美曾獲潘斯接見，潘斯被認為是案中一個關鍵人物。香港控方在案件審訊中，指黎智英曾與潘斯等多名外國政客有直接聯繫，黎作供時承認二零一九年訪美期間與潘斯會面，希望潘斯表達對香港的支持。

潘斯訪港一周後，就有媒體報導潘斯訪港時提及黎智英案。陸駐港國家安全公署發言人22日稱，潘斯肆意進行政治操弄，妄圖干預香港司法，是對香港法治和香港維護國家安全的挑戰，對此予以嚴厲譴責。

此外，香港保安局長鄧炳強在接受香港媒體訪問時說，潘斯圖謀影響法庭審訊，屬妨礙司法公正，並且「居心不良」，干預香港法治及維護國家安全的工作，香港政府反對並譴責潘斯。

鄧炳強又說，美國政客勿違反國際法，試圖利用一些商業活動作政治操弄。

在此之前，就川普曾表示會要求中方釋放黎智英一事，香港特首李家超21日曾回應說，香港的司法公正是固若金湯，有強大而穩固的法治制度和法治基礎，強調「任何政治壓力，都是妨礙司法公正，是不應該的。」

香港 黎智英 美國大選

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