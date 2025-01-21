中國掃蕩中南半島詐團逮7萬人 泰總理下月訪華搶救旅遊信心

中國與中南半島五國聯手打擊跨國犯罪，去年中以來共破獲160多起以電信詐騙為主的各類案件，逮捕超過7萬名犯罪嫌疑人。圖為去年中國公安部配合緬甸警方聯合行動，在緬甸抓獲497名電信網路詐騙犯罪嫌疑人。（新華社）

掃蕩電信詐騙，由中國與中南半島五國聯手打擊犯罪的「瀾湄執法合作中心」昨宣布階段性成果，過去5個月共破獲160多起以電信詐騙為主的各類案件，逮捕超過7萬名犯罪嫌疑人，解救160多名受害人。另外，為了挽回中國遊客對泰國 旅遊的信心，泰國總理佩通坦計畫2月初訪華，向中國民眾傳遞泰國旅遊安全的訊息。

綜合中央社、本報系聯合報等媒體報導，近期中國、港澳等地都傳出有民眾受騙至緬甸 、泰國等地，使猖獗多年的東南亞電詐集團犯行再次受到矚目。去年8月，中國和柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南等六國執法部門在「瀾湄合作」架構下，由瀾湄執法合作中心啟動「海鷗」聯合行動，5個月來破獲160多起電信詐騙案件，逮捕超過7萬名犯罪嫌疑人。緬甸軍政府也宣布，自2023年10月以來，已有逾5萬名參與線上詐騙的嫌犯遭遣返中國。

瀾湄執法合作中心表示，此次行動凝聚各國執法資源，形成域內打擊治理電信網路詐騙犯罪與槍支彈藥走私犯罪的有效合力，將適時啟動「海鷗」聯合行動第二期，繼續聚焦打擊電信網路詐騙犯罪及其衍生犯罪，「特別是全力解救各國失聯、被困人員」，切實維護區域各國人民生命財產安全與區域安全穩定。

央視報導，會議指出，六國代表一致表示將加強全方位合作，進行專案行動，採取強有力措施，堅決打擊電信網路詐騙及其衍生犯罪，全力協調解救被困人員，緝捕犯罪集團頭目，搗毀電詐窩點（犯罪集團聚集地）。

會議期間，瀾湄執法合作中心還組織中國、緬甸、泰國三國與會高官召開專門會議，就合作剷除緬甸妙瓦底電詐園區交換意見，研商對策，達成積極共識。該園區位於與泰國隔河相望的一個緬甸邊境 城鎮，是中國過去兩年搗毀緬北四大電詐家族後，電詐犯罪的新興聚點。

國營的緬甸環球新光報21日社論則詳細介紹了電詐犯罪活動的嚴重程度，其中包括網路詐騙及線上賭博。文章指出，詐騙業者並非緬甸公民或一般外籍平民，而是從鄰國非法入境緬甸的「逃犯」；軍政府呼籲鄰國「共同打擊線上詐騙與線上賭博」。

另一方面，因王星案導致中客赴泰旅遊意願大減，泰國國家旅遊局正全力恢復中國遊客的信心。泰國頭條新聞社報導，泰國總理貝東塔計畫2月初對中國進行正式訪問，與中國國家主席習近平會面。訪問期間，貝東塔將向中國民眾傳遞泰國旅遊安全的信息，以增強遊客信心。

泰國副總理兼國防部長普坦在內閣會議上指示相關部門加強邊境地區的管理，嚴厲打擊跨國犯罪活動。他表示，這些措施將有助於恢復中國遊客對泰國的信任，進一步鞏固泰國作為旅遊勝地的吸引力。