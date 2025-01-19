深圳五星酒店推盲盒自助餐 網友：樂做「難民」顧客

深圳五星級飯店「剩菜盲盒」自助餐，大受消費者歡迎。（深圳微時光公眾號）

中國經濟不景氣，不少民眾縮減開支，卻又想保持生活品質，五星級飯店「剩菜盲盒」自助餐應運而生。一名叫「白粥」的作者，於「深圳微時光」微信 公眾號撰文指，深圳有五星級飯店推出售價79元（人民幣，下同，約10.8美元）的「剩菜盲盒」自助餐券，大受消費者歡迎。

文章指出，深圳一頓海鮮自助餐，收費最少200元起跳。但如今只要用上79元，就可品嘗原價200多元的自助餐菜式。這款被深圳打工仔稱為深夜食堂的自助餐盲盒，用餐時間固定在晚上8時30分至9時30分，盲盒中的菜品取決於當天的顧客食量的多寡。他們吃得少，便留下多一些種類。文中指出，餐券很受歡迎，幾乎一推出即被秒搶。嘗試過的人，有的遺憾相識甚晚。但也有人捶胸頓足，認為完全不值。

文章指，目前，深圳推出自助餐剩菜盲盒的是一間位於龍華清湖的五星級飯店。該款盲盒上架至今已有2個月，店家根據每天剩下的菜品來評估放出的盲盒名額，少的時候是兩、三個名額，多的時候是10個，目前已放出近300個名額。

餐券基本每天都會在網上上架。根據規定，餐券於中午12時供搶購，只能在當天晚上的8時30分使用，不能留到下一次。取消也有時間限制，用餐前5個小時便不能取消了，但是可以轉讓。

文章稱，自己連續搶三天，才成功搶到一張餐券。當時見店家的菜式和其他自助餐的菜品沒有太大差別，種類很多，有海鮮有生魚片，還有一些家常菜。此外還有甜品水果。

作者指出，盲盒當天的菜式沒有烤龍蝦、鮑汁扣鮑魚配紫米和佛跳牆，其他和正價菜品沒有什麼差別。另外，估計天氣原因，有些食物變冷，但如果加熱一下，口味應該會更好。酒店對「剩菜」自助餐的規定，為避免打烊時食物浪費，餐盤上菜品售罄不補，更不會再加熱。

作者稱自己到達飯店時還沒到晚上8時30分，餐廳裡還有三分之一正在用餐的正價顧客，但服務員表示可以提前進去，毋須等待其他人用完餐。

對於用餐體驗，作者大讚五星級飯店環境乾淨衛生，雖然原規定用餐時間僅一小時，如用餐超時，服務員也不會催促，整體來說，服務還不錯，性價比高。

至於剩菜盲盒自助餐，已去過的人，有的感覺不滿意，感覺像殘羹剩飯，所以給了差評。一名女顧客表示，剛開始可能很好，現在推廣起來了，名額從兩三個變成了十幾個，就那點東西什麼都要靠搶，熟食都要搶，搶到也就一口兩口的，因為那些東西不會再補了，剩多少就是多少。客人表示，自己當時也是看評價很好才去吃的，結果花了80元當上一次「難民」，搶著吃一些平時自己都看不上的東西。「其實裡面的菜跟其他便宜自助餐沒啥區別，除了甜點好吃點。人少的時候可以，但也不是說很值，完全看運氣。」