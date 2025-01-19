春節期間 中國將重點整治網路極端言論

中國官方1月19日宣布啟動春節網路環境整治專項行動，重點整治包括在網上挑起極端對立訊息。（北京日報APP）

中國官方1月19日宣布啟動春節網路環境整治專項行動，重點整治包括在網上挑起極端對立、鼓吹不良文化、不准炫富鬥富等六方面問題。

中共 中央網信辦在官網公布，即日起開展為期一個月的「清朗·2025年春節網絡環境整治」專項行動，重點整治的六方面問題為挑起極端對立問題、炮製不實信息問題、宣揚低俗惡俗問題、鼓吹不良文化問題、違法活動引流問題，以及侵害消費者權益問題。

網信辦表示，在挑起極端對立問題方面，整治目標為藉春節晚會、春節檔影視作品或者熱門體育賽事活動等話題，挑起互撕謾罵、拉踩引戰等行為；惡意醜化攻擊春節民風民俗、傳統習慣等活動，藉機發表「地域黑」等歧視 性內容；刻意渲染鼓吹不婚不育、反婚反育等話題，宣揚極端女權，挑動性別對立，集納展示血腥殘忍畫面，宣揚暴力戾氣。

在不實信息問題方面，整治目標為利用年終盤點、返鄉見聞等形式，或者假冒外賣員、快遞員等群體，擺拍編造不實內容；炮製傳播涉公共政策、社會民生、春運 出行等謠言信息，虛構突發案事件原因、細節、進展等，發布「陰謀論」等聳人聽聞的信息；發布誤導性旅遊攻略，誘導網民前往存在安全隱患的「野景點」「打卡地」等；虛構擺拍家庭倫理、情感糾紛等矛盾衝突劇情，傳遞不良價值觀；使用人工智慧（AI）工具惡意炮製虛假形象、與春節相關的社會性話題，藉機誤導網民，造成負面影響。

在鼓吹不良文化問題方面，整治目標為以春節風俗之名刻意展示炫富鬥富、鋪張浪費等導向不良內容，通過標註地點、突出背景畫面等方式進行隱形炫富；打著風水運勢、改命轉運、破除太歲等旗號，鼓吹炒作封建迷信陋習，提供網上算命占卜付費服務。