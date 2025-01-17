我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華生遭群毆反勸轉學 校方：無權強制施暴學生轉學

美國TikTok難民湧小紅書稱中國網民「好友善」 CNN：蜜月期短暫

中國發布報告控美國網攻、商業竊密 中外交部嚴重關切

記者陳政錄／即時報導
美國政權更迭之際，中美兩國持續互控網路攻擊。(美聯社)
美國政權更迭之際，中美兩國持續互控網路攻擊。(美聯社)

川普即將上台之際，中美持續互控網路攻擊。中國國家互聯網應急中心17日發布報告，揭露發現、處置兩起美國對中國大型科技企業機構網路攻擊的事件。中國外交部發言人郭嘉昆同日也在記者會上表態，中方對此表示嚴重關切，將採取必要措施。

今天稍早，中國國家互聯網應急中心1月17日發布「美網絡攻擊我國某智慧能源及數位資訊大型高科技企業事件調查報告」。

報告揭露，2024年12月18日，中國國家互聯網應急中心CNCERT發布公告，發現處置兩起美對中大型科技企業機構網路攻擊事件。

據揭露，上述案件中，美方攻擊者利用郵件伺服器管理員帳號執行了郵件匯出操作，竊密目標主要是該公司高階主管以及重要部門人員。

報告稱，攻擊者執行匯出指令時設定了匯出郵件的時間區間，有些帳號郵件全部匯出，郵件很多的帳號依指定時間區間匯出，以減少竊密資料傳輸量，降低被發現風險。

對於發布這篇報告的用意，中國國家互聯網應急中心表示，為全球相關國家、單位有效發現和防範美國網路攻擊行為提供借鏡。

同日下午，在中國外交部記者會上，發言人郭嘉昆說，報告再次曝光了美國政府對中國進行網路攻擊和商業及智慧財產權竊密的行為。中方對此表示嚴重關切，敦促美方立即停止相關惡意活動。中國將採取必要措施維護自身網路安全和利益。

他強調，網路空間攸關各國國家安全和經濟繁榮。美國應反躬自省，停止政治抹黑，要求別人做到的，自己首先應該做到，以負責任態度，遵守相同的國際規則，和國際社會一道，共同維護網絡空間和平與安全。

川普

上一則

中國發現大規模稀土礦 潛在資源115萬噸

延伸閱讀

TikTok被禁 數十億美元廣告大餅落誰家？分析師預測「最大贏家」

TikTok被禁 數十億美元廣告大餅落誰家？分析師預測「最大贏家」
USTR調查 認定中國造船業受不公平補貼 為川普加徵關稅鋪路

USTR調查 認定中國造船業受不公平補貼 為川普加徵關稅鋪路
美商銀上季獲利增逾一倍 看好今年利息收入

美商銀上季獲利增逾一倍 看好今年利息收入
美國TikTok難民湧小紅書稱中國網民「好友善」 CNN：蜜月期短暫

美國TikTok難民湧小紅書稱中國網民「好友善」 CNN：蜜月期短暫

熱門新聞

從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
（取自微博）

海底撈針、水滴穿石誰更可能發生？深圳小學數學試卷 考倒中學老師

2025-01-10 16:27

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響