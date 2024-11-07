諷美選舉「燒錢遊戲」央視急下架 美媒：新貿戰恐讓習難眠

川普第一個任期就對中國發起貿易戰，美媒預測這次勝選美中貿易戰就會開打，讓中國國家主席習近平憂心。圖為川普2017年訪京會見習近平。（路透）

川普 再次當選美國總統，有美媒分析，預測川普一上台，美中貿易戰 就會開打，且激烈程度恐讓中國國家主席習近平 為此失眠。中國官媒則認為，川普上台「也不是沒有好的一面」，因為「有時商人總還有得談」。不過，央視一段諷刺美國選舉制度的影片在川普當選後下架，有分析稱原因是覺得川普「得罪不起」而撤換。

據自由亞洲電台報導，川普在第一個任期時對中國發起貿易戰，此次選舉期間也提出要對中國進口商品課徵超過60%的關稅。「北京之春」雜誌主編胡平認為毫無疑問川普一上台貿易戰就會開打。

按照中國在川普上一任期的貿易戰提出「三個三分之一」理論，第一個三分之一是可以讓步的；第二個三分之一可以談判；第三個三分之一則不可談判。前期貿易戰中，美方在「第一個三分之一」確有斬獲，「第二個三分之一」可談判部分達成協議。然而，隨著疫情的爆發及拜登政府上任，美國的貿易戰策略持續，但現在是否還能升級，胡平認為有疑問。

「貿易戰雙方都有損失，中方受損更重些。但中國因專制體制能將經濟損失轉嫁至百姓的能力，民眾手上沒有選票無可奈何；相反地，美國若因貿易戰引發通膨、漲價等問題，選民長期付出代價得不到緩解，就會以選票否決政府，因此美國政府在處理貿易問題上受限較多」，他說。

美國總統大選在亞洲時間6日下午揭曉，而中國領導人的賀電直到隔天才發布。胡平認為，中國雖未即時表示祝賀，但談及中美關係時仍維持友好的老調，這表明中共準備讓雙邊關係看起來更為緩和，以達到對自身有利的局勢。

這從央視近日的一個動作似可窺端倪。央視旗下短片頻道「小央視頻」5日在微博上載「燒錢的遊戲？一條影片看懂美國大選錢都花在哪兒了」，遭網民留言諷刺。在確認川普當選後，原影片被下架，6日傍晚在央視微博重新上載「減辣版」，標題改為 「美國史上最貴選舉」。有學者分析指，中國早對兩位候選人做過研究，覺得川普當選「得罪不起」，故馬上撤換。

不過，具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」7日發文分析如何應對「川普2.0」，稱川普時常對中國放狠話，但「也不是沒有好的一面」，如他曾說不贊成封殺TikTok；中美有結構性矛盾，「但有的時候，商人總還有得談，政客很多沒法談」。

文中並指中國應對川普重返白宮有三大方向，第一是尊重他；第二是中國要加強博弈，敢於鬥爭；第三是中國要有底線思維，保持樂觀，最壞打算是美國會對中國商品加徵重稅，拒中國製造於門外，但這也將迫使中國企業加快產業升級。