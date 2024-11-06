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上海樂高樂園宣布 將於明年夏天開園

中國新聞組／即時報導
丹麥玩具公司樂高集團積極開拓中國市場，不僅參與本次上海進博會，並且在上海興建一座主題樂園。圖為樂高集團在進博會的展台。（新華社）
丹麥玩具公司樂高集團積極開拓中國市場，不僅參與本次上海進博會，並且在上海興建一座主題樂園。圖為樂高集團在進博會的展台。（新華社）

據中新社報導，上海樂高樂園度假區6日在第七屆進博會上透露，上海樂高樂園將於2025年夏季開園，度假區全貌概念影片當天也首度對外發布。 　　

樂高樂園度假區首席運營長雅各布森（John Jakobsen）表示，「我們期待，明年開園後，上海樂高樂園可以成為長三角地區廣受歡迎的親子IP旅遊目的地。」

樂高樂園度假區坐落在上海金山區楓涇鎮，是專為2歲至12歲親子家庭量身打造的樂高主題樂園與酒店綜合旅遊目的地。

上觀新聞指出，上海樂高樂園是上海「十四五」重大旅遊投資項目，園區內有融合了中國傳統文化和江南水鄉元素的遊船項目等玩樂體驗。此外，還有全球首發的「悟空小俠」主題園區。

「中國是我們重要的增長市場，上海樂高樂園度假區是我們在中國市場發展戰略中重要的一步。」雅各布森說。

中新社指出，上海樂高樂園的騎乘設備大部分已抵達中國，樂園計劃於今年年底開始對部分騎乘設施進行調試。此外，上海樂高樂園的所有單體建築也已全面展開主題外觀和內部裝修工作，部分區域的綠化和鋪裝工程亦已啟動。

樂高樂園高級發展董事總經理亞瑟（John Ussher）表示，「我們正全力以赴，以期在2025年為遊客呈現沉浸式的樂高主題玩樂世界，以主題樂園的敘事方式還原樂高積木的無窮樂趣、創造力和想像力。」

上海樂高樂園有限公司董事長莊健稱，目前，上海樂高樂園周邊商業街、酒店民宿群等重點項目持續展開建設，交通、生態、配套等設施日趨完善。

樂高樂園 親子 主題樂園

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