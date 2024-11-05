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變性舞蹈家金星蘇州演出被取消 疑與彩虹旗有關

中央社台北5日電
中國知名變性主持人、舞蹈家金星，原定12月在蘇州的舞蹈演出被取消。(取材自微博)
中國知名變性主持人、舞蹈家金星，原定12月在蘇州的舞蹈演出被取消。(取材自微博)

中國知名變性主持人、舞蹈家金星，原定12月在蘇州的舞蹈演出被取消。這已是連續在第3個城市被叫停演出，外界認為與她年初公開展示代表支持LGBT的彩虹旗有關，並關注接下來在上海的演出是否會如常進行。

綜合網路資訊及港媒報導，蘇州獅山大劇院4日公告，表示經溝通，原定於12月6至7日舉行的上海金星舞蹈團25週年巡演精品現代舞專場「海上探戈」將取消演出，並且啟動退票程序。

繼廣州、佛山之後，蘇州也取消了金星舞蹈團的演出。按計畫，金星舞蹈團12月20日至22日將在上海young劇場演出，是否會取消備受關注。

根據網上影片，金星今年1月在太原演出「日出」謝幕時，走到台前從一名男子手裡拿過一面彩虹旗，並向觀眾展示上面的字樣：「Love is love（愛就是愛），愛與性別無關」，隨後她把彩虹旗扔到身後，繼續帶領其他演員完成謝幕。

談話風格向來直接、嗆辣的金星，對於先前在廣州的演出沒有通過審批，10月下旬曾在社群平台微博上發言，要求廣州市文旅局給出真實的拒絕審批理由並出示「紅頭文件」。不過，也有網友認為，金星這回是真的踢到鐵板了。

網上輿論對此也有兩種聲音，一種是支持金星，一種則是認為，在中國「不允許任何人亂來」。

今年57歲的金星曾是一名舞蹈男演員，28歲那年完成變性手術，成為中國跨性別傳奇人物之一。她也是著名主持人，擁有一個以她為名的節目「金星秀」。

微博 跨性別 現代舞

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