美國大選日 央視播習近平視察軍隊：增強備戰打仗意識

央視新聞聯播5日晚間披露中共總書記視察空降兵。（圖／截自新聞聯播）

美國大選5日投票，中共 總書記習近平 則前往湖北視察，官媒5日晚間披露，他4日在空降兵部隊（傘兵）視察時，要求「全面提高空降作戰能力」、「增強備戰打仗意識，把軍事鬥爭準備抓得又緊又實」。

據新華社與央視新聞聯播5日晚間消息，習近平4日到空降兵軍視察，他強調，空降兵部隊在共軍 力量體系和作戰體系中具有特殊重要作用，要落實空軍轉型建設要求，全面加強練兵備戰，全面提高空降作戰能力，努力建設一支強大的現代化空降兵部隊。

習近平視察空降作戰和保障裝備、空降兵軍軍史館，他強調要強化作戰需求牽引，加強空降裝備標準化、系列化、通用化建設和實戰化運用，構建新型空降裝備體系。並讚許該軍「革命戰爭年代歷經戰火硝煙洗禮，抗美援朝戰爭上甘嶺戰役中打出了國威軍威，和平建設時期出色完成一系列重大任務」。

而在聽取空降兵軍工作彙報後，習近平強調，要「增強備戰打仗意識，把軍事鬥爭準備抓得又緊又實」。要把握現代戰爭空降力量運用特點和規律，更新空降作戰思維理念，創新作戰樣式和兵力運用方式，把空降兵部隊獨特優勢發揮好。要抓好基礎訓練和重難點課目專攻精練，立足複雜困難條件加強全要素、成體系、項目化訓練，加大同其他軍兵種部隊協同訓練力度，推進戰訓深度耦合，提升聯合指揮、聯合行動、聯合保障能力。

習近平指出，要統籌加強空降作戰力量建設，成體系形成作戰能力，也提到要把政治工作威力充分發揮出來，「嚴肅查處官兵身邊的腐敗問題和不正之風，確保英雄部隊始終純潔光榮」。這次陪同視察的有中共軍委副主席何衛東。

空降兵（傘兵）在共軍內部是一個特殊兵種，2017年原本的空15軍改編為「中國人民解放軍空降兵軍」，知名軍事自媒體「軍五次位面」曾指出，經歷一系列編制調整後，空降兵軍編制由原來的三個師及若干直屬單位，調整為若干空降旅、新增了空中突擊旅、特種作戰旅、運輸航空兵旅及勤務支援旅，規模和實力較軍改前「增強了不少」。

官媒並未披露這次視察與台海有任何聯繫，但中國網友對於共軍傘兵投入對台作戰，一直有所討論。

公開資料顯示，這次是習近平短期內第二次到軍隊視察，此前在10月17日，習近平到火箭軍某旅視察，當時由另一軍委副主席張又俠陪同視察。稍早的9月25日，中共國防部宣布當天火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射 1 枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈。

另據新華社消息，習近平此次在湖北的視察行程還包含4日下午至5日上午先後在湖北省孝感市、咸寧市，考察了雲夢縣博物館、嘉魚縣潘家灣鎮蔬菜長廊和四邑村，「了解當地加強文物保護研究利用、推進鄉村全面振興等情況」。