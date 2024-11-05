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賀錦麗、川普民調緊咬 贏家不排除「決定性大勝」

紐約市逾2成選民已提前投票 布碌崙34.5萬最多

中國觀察美國大選心念「3T」：台灣、關稅及川普

編譯任中原／綜合外電
川普（Trump）、關稅（tariffs）與台灣（Taiwan），過去一周來一直是中國政界與商界人士的口頭所言，與心中所念。路透
川普（Trump）、關稅（tariffs）與台灣（Taiwan），過去一周來一直是中國政界與商界人士的口頭所言，與心中所念。路透

T字開頭的3個字：川普（Trump）、關稅（tariffs）與台灣（Taiwan），過去一周來一直是中國政界與商界人士的口頭所言，與心中所念。

中國當局與民眾究竟偏愛川普還是賀錦麗勝選，答案並不確定，完全要看你的談話對象，以及你究竟是否在北京、上海等一線城市，或廣州、成都或南京等二線城市而定。

重點在於所有關心國際事務，或深受美國情勢影響的人，包括官員、學者、投資人及企業界，都認為這次選舉是件大事。另一項可能確定的事，則是「中國希望誰是美國下任總統？」這個問題，並沒有明確的答案。

川普承諾將對中國產品大幅提高關稅，已令北京經濟計畫單位及出口業者憂心忡忡。川普表示將對所有中國產品徵收60%的關稅，經濟學者表示此舉可能重創中國出口，而新增的成本將會滲透到美國消費者身上。

但之前拜登─賀錦麗政府已對中國展現「鷹式」姿態。其一，拜登政府並未取消川普時期所採取的關稅措施，而且還在敏感性科技與國安相關領域對中國實施制裁，例如半導體與先進機具。

或許更重要的則是拜登在貿易領域與戰爭舞台上，與許多盟國完成積極整合，而川普則是與盟國衝突不斷。美國已經提升或恢復與日本、南韓、菲律賓及澳洲的夥伴關係，簽署防禦協定，並派遣航空母艦戰鬥群通過台灣海峽及南中國海，英國也參與其中一部分活動。

微軟威脅分析中心等許多獨立的觀察團體表示，數月來中國政府一直密集參與對美國選戰的干預。但令人意外的是，中國當局干預的層面較低，並非單純地支持某一候選人。

微軟團隊指出，「中國發揮影響力的領域，聚焦於參與較低層次選舉的共和黨候選人，以及倡議反中政策的國會議員，包括眾議員摩爾，參議員布萊克本，及參議員盧比歐等」。

但有別於力挺川普的俄羅斯，中國花較大力氣於美國的社群媒體，為平台上的討論添亂，加劇過去十年來美國政治的混亂與分裂局面。

在中國自家的社群平台上，有「美國大選」標籤的熱門文章，幾乎只關注對選舉舞弊及選後暴力衝突的擔憂。

中國媒體引述北京人民大學國際關係教授時殷弘的話表示，「展望未來，無論是賀錦麗或川普成為下任美國總統，延續現行對中國政策的可能性，幾乎肯定會比任何重大改變的可能性都高」。

川普 關稅 拜登

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