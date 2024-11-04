中國嚴防「鎵」賊 私自攜帶出境將觸犯國安法

中國已於2023年8月1日將鎵列為出口管制物項，私自攜帶出境恐將觸法。（路透）

在地緣政治競爭日益激烈下，若干特殊礦物也已經被視為是戰略物資。中國國安部4日指出，近期，國家安全機關會同有關部門處置了一起中國境內外人員為謀私利，企圖將「鎵」偷運出境的案件。

中國國安部強調，鎵在半導體材料、新能源、軍工行業等領域有著廣泛的應用。在當前深刻變革的國際形勢下，類似鎵等稀有金屬是中國發展的重要戰略資源，是支撐能源轉型、技術進步和產業升級的關鍵物質基礎，「事關國家發展和安全」。

中國國安部4日在微信 公眾號發文稱，稀有金屬鎵因在晶片、光纖、新能源電池等行業中的重要作用，被稱為是「半導體工業新糧食」。為保證鎵的戰略儲備需要，2023年7月3日，中國商務部 、海關總署公告，將鎵列為出口管制物項，並於當年8月1日正式實施。

但近期，中國國家安全機關接獲舉報，境外人員杜某欲將中國國家管制物項攜帶出境，國家安全機關幹警隨後果真在杜某隨身行李中查獲1個裝有金屬鎵的瓶子。

文章表示，調查發現，杜某確不知曉瓶內物品為管制物項金屬鎵，而是受中國某金屬材料公司人員湯某所託，將其放置隨身行李物品中攜帶出境。鑒於涉及數量少，且未造成實質危害，國家安全機關依法對杜某進行批評教育，並告知中國出口管制物項相關法律規定。

為釐清真相，中國國家安全機關隨即對湯某及其公司開展調查，發現2024年初，中國某金屬材料公司人員湯某受境外人員范某指使，在中國採購的金屬鎵並將之運送出境。湯某明知鎵為中國管制物項，但在利益誘惑之下，決定鋌而走險。為規避監管，遂將裝有金屬鎵的瓶子轉交給杜某，委託杜某攜帶出境轉交范某。

文章指出，針對以上情況，國家安全機關會同有關部門開展了聯合執法活動，「涉事企業和有關責任人員受到了法律追究」。