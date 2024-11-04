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中國嚴防「鎵」賊 私自攜帶出境將觸犯國安法

中國新聞組／即時報導
中國已於2023年8月1日將鎵列為出口管制物項，私自攜帶出境恐將觸法。（路透）
中國已於2023年8月1日將鎵列為出口管制物項，私自攜帶出境恐將觸法。（路透）

在地緣政治競爭日益激烈下，若干特殊礦物也已經被視為是戰略物資。中國國安部4日指出，近期，國家安全機關會同有關部門處置了一起中國境內外人員為謀私利，企圖將「鎵」偷運出境的案件。

中國國安部強調，鎵在半導體材料、新能源、軍工行業等領域有著廣泛的應用。在當前深刻變革的國際形勢下，類似鎵等稀有金屬是中國發展的重要戰略資源，是支撐能源轉型、技術進步和產業升級的關鍵物質基礎，「事關國家發展和安全」。

中國國安部4日在微信公眾號發文稱，稀有金屬鎵因在晶片、光纖、新能源電池等行業中的重要作用，被稱為是「半導體工業新糧食」。為保證鎵的戰略儲備需要，2023年7月3日，中國商務部、海關總署公告，將鎵列為出口管制物項，並於當年8月1日正式實施。

但近期，中國國家安全機關接獲舉報，境外人員杜某欲將中國國家管制物項攜帶出境，國家安全機關幹警隨後果真在杜某隨身行李中查獲1個裝有金屬鎵的瓶子。

文章表示，調查發現，杜某確不知曉瓶內物品為管制物項金屬鎵，而是受中國某金屬材料公司人員湯某所託，將其放置隨身行李物品中攜帶出境。鑒於涉及數量少，且未造成實質危害，國家安全機關依法對杜某進行批評教育，並告知中國出口管制物項相關法律規定。

為釐清真相，中國國家安全機關隨即對湯某及其公司開展調查，發現2024年初，中國某金屬材料公司人員湯某受境外人員范某指使，在中國採購的金屬鎵並將之運送出境。湯某明知鎵為中國管制物項，但在利益誘惑之下，決定鋌而走險。為規避監管，遂將裝有金屬鎵的瓶子轉交給杜某，委託杜某攜帶出境轉交范某。

文章指出，針對以上情況，國家安全機關會同有關部門開展了聯合執法活動，「涉事企業和有關責任人員受到了法律追究」。

中國國安部強調，近年來，國家安全機關踐行「總體國家安全觀」，堅決維護關鍵礦產資源安全，嚴格防範並依法打擊境外間諜情報機關及其代理人對中關鍵礦產資源，特別是對戰略性關鍵礦產資源的情報竊密活動，呼籲中國民眾如發現有關可疑線索，應向國家安全機關舉報進行舉報。

中國國安部稱，鎵在半導體材料、新能源、軍工行業等領域有著廣泛的應用，是中國的重要...
中國國安部稱，鎵在半導體材料、新能源、軍工行業等領域有著廣泛的應用，是中國的重要戰略資源。（美聯社）

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