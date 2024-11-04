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最新研究：利用AI育種葡萄 效率提高4倍

記者黃雅慧／即時報導
中國農業科學院深圳農業基因組研究所團隊運用AI進行葡萄育種，研究結果顯示，將大幅縮短葡萄育種周期。圖取自澎湃新聞
中國農業科學院深圳農業基因組研究所團隊運用AI進行葡萄育種，研究結果顯示，將大幅縮短葡萄育種周期。圖取自澎湃新聞

AI在農業的運用研究越來越多且廣，中國農業科學院深圳農業基因組研究所團隊運用AI進行葡萄育種，研究結果顯示，將大幅縮短葡萄育種周期，且對葡萄農藝性狀的預測準確度高達85%。相比傳統方法，育種效率可提高400%。

澎湃新聞報導，《自然·遺傳學（Nature Genetics）》4日發表了中國農業科學院深圳農業基因組研究所（嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室深圳分中心）周永鋒團隊利用AI進行葡萄育種的最新研究成果。

據了解，在該項研究中，周永鋒團隊引入了機器學習算法，通過構建預測模型，根據評分進行早期個體的農藝性狀預測和選擇，從而指導、優化育種策略。該研究有望實現葡萄的精準設計育種，加速葡萄品種創新，並為其他多年生作物育種提供方法參考。

通過該模型，育種家可以快速準確地評估大量育種材料的遺傳潛力，從而更好地選擇優良品種。該技術將提高葡萄育種效率，加速葡萄新種質的創制，革新葡萄育種策略。

目前，該項目相關研究成果已申請獲批國家發明專利6項，已申請國際專利1項。且該研究被列入國家重點研發計劃、並取得國家優秀青年科學基金（海外）、國家自然科學基金、中央政府引導地方科技發展專項資金項目支持。

近年，中國多地正將AI引入農業，安徽師範大學計算機與信息學院「草影無蹤」團隊嘗試用青年科技力量助力高效除草。該團隊歷時5年，深入走訪8家農業企業，通過建模進而研發一款小型激光除草機。

而該趨勢獲得中國官方支持，中國農業農村部此前發布大力發展智慧農業的指導意見，其中指出，加快技術裝備研發攻關。深入推進人工智能大模型、大數據分析等技術在農業農村領域融合應用等。

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