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外交事務：除了野心 美對中策略更需評估習近平能力

中央社台北2日電
10月29日，中國國家主席習近平在中央黨校講話。新華社
10月29日，中國國家主席習近平在中央黨校講話。新華社

美國外交關係協會（CFR）研究員劉宗媛在「外交事務」期刊刊文指出，中國政府近期的財政刺激政策可能實現短期目標，但難以解決長期問題。面對經濟放緩的中國，美國政府制定對中策略時，除了評估習近平的野心，更需要現實地評估他的能力與限制。

劉宗媛在最新一期「外交事務」（Foreign Affairs）期刊以「為何中國不願放棄失敗的經濟模式」（Why China Won't Give Up on a Failing Economic Model）為題撰文，分析中國面臨的經濟困境及財政刺激政策效果。

文章指出，中國將在美國總統大選之後宣布重大的財政刺激政策。中國全國人大常委會第12次會議將於11月4日至8日在北京舉行，外界預期中國財政刺激政策的細節將會揭曉。中國財政部副部長廖岷日前受訪時表示，此輪政策規模「將會是相當大的」。

至於這項財政刺激政策能否奏效，劉宗媛分析，中國目前最迫切的經濟挑戰在於消費信心不足導致國內需求疲軟。而中國需求問題是一場信任危機，根源在中國經濟成長放緩，使中國人民對自身經濟狀況與未來感到擔憂。再加上中國長期的結構性問題：工業產能過剩。兩者互相強化，使中國經濟陷入惡性循環。

然而中國的近期財政政策主要在刺激消費，基本上排除了對家庭的直接支持。意味著中國政府仍將遵循舊經濟政策：國家主導投資

中國人民銀行（中國央行）近期採取了兩項措施，包括證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）和股票回購增持再貸款，文章指出，這些具有中國特色的量化寬鬆政策不太可能解決中國的經濟困境，因為它對刺激實際消費需求的作用相對較小。

迄今為止，中國官員仍不願討論向一般消費者直接發放現金。因為中國國家主席習近平曾表示出對發放現金的厭惡，他曾警告黨員不要陷入「養活懶人的『福利主義』陷阱」。且直接發放現金，將使消費能力從政府轉移到消費者手中，可能使習近平對國家總體方向的控制力減弱。

此外，中國地方政府財政緊張，對許多地方官員來說，實現工業進步和確保供應鏈安全比刺激消費者支出更重要。如果北京要直接向家庭發放現金，將面臨繞過地方政府的挑戰，過程可能會出現分配不當甚至公然挪用的風險，限制實際效果。

文章結論指出，中國政府近期的財政刺激政策確實可能實現短期目標：股市持續上漲、房地產市場穩定、消費者信心暫時提振以及2024年GDP成長率達到5%。但從長遠來看不太可能增加家庭支出。緊張的地緣政治，使中國的長期經濟前景仍存在不確定性。

文章提醒，下一屆美國政府將面臨一個在經濟成長放緩中掙扎的中國、一個不安的中產階級，以及一個似乎更致力於建立世界一流軍隊而不是繁榮社會的領導人。要面對這些複雜情勢，美國政府制定對中策略時，除了評估習近平的野心，更需要現實地評估他的能力與限制。

文章指出，如果中國的經濟狀況持續惡化，習近平或許會突然轉向，軟化對西方的敵意。華盛頓應該避免過度關注中國的威脅，而忽視未來重新定義美中關係的潛在機會。

習近平 貸款 投資

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