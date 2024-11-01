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習近平會見澳門候任特首岑浩輝 表達充分信任

中央社台北1日電
中國國家主席習近平1日在北京人民大會堂會見新當選並獲中央政府任命的澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝。新華社
中國國家主席習近平1日在北京人民大會堂會見新當選並獲中央政府任命的澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝。新華社

中國國家主席習近平今天在北京會見澳門候任特首岑浩輝。習近平說，岑浩輝愛國愛澳立場堅定，中央充分肯定、充分信任。岑浩輝對於獲得中央任命「深感榮幸」，強調堅定不移貫徹「一國兩制」方針。

新華社報導，習近平11月1日下午在北京人民大會堂會見新當選並獲中央政府任命的岑浩輝。

在習近平的見證下，中國國務院總理李強向岑浩輝頒發了任命他為中國澳門特別行政區第6任行政長官的國務院第794號令。

習近平說，岑浩輝曾長期擔任終審法院院長，愛國愛澳立場堅定，依法履職、恪盡職守，為澳門繁榮穩定作出了積極貢獻；在行政長官選舉中獲得高票提名、高票當選，表明澳門社會的廣泛認同和支持。「中央對你是充分肯定、充分信任的。」

習近平並稱，「一國兩制」是符合國家、民族根本利益，符合澳門根本利益的好制度。中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的方針，確保「不會變、不走樣」。

他提到，中共20屆三中全會對「進一步全面深化改革、推進中國式現代化」作出系統部署，強調要發揮「一國兩制」制度優勢，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。這為澳門融入中國式現代化、實現自身更好發展指明了方向，提供了新的歷史機遇。

習近平向岑浩輝表示，「希望你勇挑重擔、不負使命，帶領特別行政區新一屆政府，團結社會各界，戮力同心、守正創新，擔當進取、善作善成，不斷開創具有澳門特色的『一國兩制』實踐新局面，為強國建設、民族復興作出更大貢獻」。

據報導，岑浩輝對中央政府任命他為澳門第6任行政長官「深感榮幸」，決心在習近平和中央政府的領導下，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，維護國家主權、安全、發展利益，更好融入和服務國家發展大局，提升公共治理能力和管治水準，加快推進經濟適度多元發展，大力改善民生，推動澳門各項事業全面發展。

岑浩輝將於12月20日澳門主權移交中國25周年當天宣誓就任，任期5年。

澳門 習近平 國務院

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