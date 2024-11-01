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社會戾氣重 中國擬立法強化對幼兒園周邊治安監管

中央社北京1日電

中國近年出現數起針對幼童的傷人事件，令社會不安。中國全國人大常委會法工委發言人黃海華今天表示，「學前教育法」草案三次審議稿擬強化對幼兒園食品安全與周邊治安的監管。

根據中新社報導，「學前教育法」草案三次審議稿將提請4日召開的14屆全國人大常委會第12次會議審議，黃海華今天在記者會作上述表示。

報導指出，「草案」三次審議稿擬完善幼兒園教職工管理相關規定，強化對幼兒園食品安全和周邊治安的監管，支持幼兒園發展托幼一體化服務。

黃海華表示，「學前教育法草案」還設有「學前兒童」專章，結合學前教育的特點，就學前兒童權益保護作了專門規定。同時，「草案」對建立學前教育資助制度、建立健全幼兒園安全風險防控體系等作出規定，依法保護學前兒童接受學前教育的權利，以及學前兒童在園期間的人身安全。

黃海華也表示，14屆全國人大常委會第12次會議包含審議「各級人民代表大會常務委員會監督法修正草案」。

他指出，「草案」包括細化政府債務監督，增加規定國務院和縣級以上地方各級人民政府，應當每年向該地方人大常委會報告政府債務管理情況；明確可以採取座談會、實地檢查和第三方評估等執法檢查形式，不斷增強執法實效。

黃海華說，「草案」修訂進一步明確關於財政經濟工作監督的規定，體現完善財經監督工作機制的力度，回應社會各界的關切。

中國14屆全國人大常委會第12次會議將於4日至8日舉行。

國務院

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