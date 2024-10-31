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被微博禁言逾3個月 胡錫進回歸談晚年

中國新聞組／北京1日電
北京和河北省共建的跨省大橋「廠通橋」通車。(取材自微博)
北京和河北省共建的跨省大橋「廠通橋」通車。(取材自微博)

疑因7月22日三中全會後妄議全會精神的環球時報前總編輯胡錫進，其微博帳號被禁言逾3個月後解封。胡錫進31日最新發文談及北京和河北省共建的跨省大橋「廠通橋」通車，稱自己或會成為河北廊坊市大廠縣的新「常住人口」。對於「老胡」回歸，網民熱烈留言歡迎，也有人好奇詢問「A股投資」，「老胡是賺還是賠」？

久違三個月後再發文，胡錫進談到自己去河北大廠辦事，大廠縣與北京通州隔潮白河相望，他驚喜地發現，潮白河上盼了許久的大橋「廠通橋」居然通車了，他興奮到想張開雙臂摟摟它。

他提到，潮白河的對岸十幾年前開始興建十分巨大的居住區，房價便宜得只及北京市區的1/10，大量北京居民為改善居住條件在潮白河東岸的大廠縣境買了房子，也有「北漂」把第一個家或者父母的家安在了這裡，其中也包括他。

他感嘆本以為這輩子沒福氣用上這座「廠通橋」，沒想到「廠通橋」真的來了。潮白河兩岸京冀地區的協調發展和一體化看來在真實推進，造福沿岸的人民，讓他成了直接受益者。胡錫進說，他或許會成為河北大廠新的「常住人口」，在這裡安排他的晚年。

對於胡錫進的回歸，網民送上留言慶賀他的「滿血復活」，稱他不在時「互聯網上少了一個鏗鏘有力的聲音」、「沒有老胡的江湖，是多麼寂寞」。但也有網民關心胡錫進的投資收益，留言要他說說日前是否從A股牛市中獲利。

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