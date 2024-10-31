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任正非：華為要向美國學習開放與包容…這些人不以為然

記者陳湘瑾／即時報導
華為總裁任正非表示，美國的技術、工具很好，華為不能用，是沒辦法才會自己去製造工具。（新華社）
華為總裁任正非表示，美國的技術、工具很好，華為不能用，是沒辦法才會自己去製造工具。（新華社）

儘管美國不斷加碼對中國的科技封鎖，但華為創始人任正非日前在一場座談會仍表示，美國的科學技術發達，得益於開放和包容，華為要向美國學習開放性、包容性。但有中國網友持不同意見，認為美國早已不是當年那個開放包容的美國，並表示「支持華為不代表要認可任正非個人的觀念」。

據中國網路媒體《觀察者網》報導，華為與ICPC基金會（國際大學生程式設計競賽）近日聯合舉辦第二屆ICPC&華為挑戰賽冠軍杯，華為創辦人任正非本月14日參與座談會，與ICPC主席、教練及獲獎選手對談，他談到不同國家的特點，同時還對教育、人工智慧、大國紛爭、年輕人創業、企業發展等話題發表看法。

任正非表示，美國的科學技術發達，得益於開放和包容，全球人才都到美國去創新，帶來文化、社會及科學技術的多元化，美國給所有國家和公司樹立榜樣，那就是必須開放，如果封閉起來就要落後，華為要向美國學習開放性、包容性。

任正非指出，華為創造的歐拉、鴻蒙等開源軟件是全開放，華為也像美國一樣，開放、開源的東西很多，促使技術進步。鴻蒙、歐拉是開源的，有一些系統開放沒開源，但大部分華為既開放又開源。

對於華為的未來，任正非稱，華為依然保持危機意識，他認為到今天也還不能說華為就能活下來。中國有99%的公司可以與美國合作，沒有受到制裁，晶片算力比華為高，能買到的東西比華為好。他表示，「在這樣的條件下，未來幾年我們能不能為生存活下去？不要看我們今天和大家歡聚一堂，我們還在掙扎中。」

對於任正非提到要向美國學習開放性、包容性，有許多中國網友表示反對，並在《觀察者網》這篇文章底下留言，認為美國已經不是那個開放包容的美國。有網友說，「支持華為不代表要認可任正非個人的觀念」，另有網友表示，「任正非的觀念放在哪個年代都還屬於比較落後的那一檔，只不過為了宣傳這個人，把他包裝成一個自主創新派。」

華為 任正非 晶片

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