江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

(取自微博)

澎湃新聞報導，10月30日，有網友發布影片稱，一男生在江西南昌工學院持刀捅刺女生。 10月31日，南昌警方通報，19歲男子因情緒糾紛用水果刀捅傷22歲女子，女子經搶救無效死亡。

據網傳影片顯示，事發地點為一處廊道，一名男子持刀對著一女子捅刺，女子曾大聲慘叫，倒地後呼喊「救命，我錯了，再也不敢了，救命。」另有影片顯示，女子已倒在血泊中。

瀟湘晨報報導，該校保衛處工作人員告訴記者，學校已經報警了，警方已介入調查，不方便透露細節信息。記者注意到，影片原發作者已經將影片從短影片平台刪除。另據知情人士聯繫保衛處獲得的資訊顯示，疑似學校工作人員稱，當時就已經制止了，持刀男子不是學院的學生，已經被警方帶走了。