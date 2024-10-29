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神19成功發射 中國「90後」航天員首次上太空

新華社酒泉10月30日電
（取自央視視頻）
（取自央視視頻）

神舟19號載人飛船當地時間30日發射取得圓滿成功，浩瀚太空首次迎來中國「90後」訪客。

當日凌晨4時27分，搭載神舟19號載人飛船的長征二號F遙19運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟19號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

執行神舟19號載人飛行任務的航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名航天員組成。其中，航天員宋令東、航天員王浩澤為首次執行飛行任務的「90後」。

航天員蔡旭哲（中）、宋令東（右）、王浩澤在出征儀式上。（新華社）
航天員蔡旭哲（中）、宋令東（右）、王浩澤在出征儀式上。（新華社）

據中國載人航天工程辦公室介紹，飛船入軌後，將按照預定程序與空間站組合體進行自主快速交會對接，神舟19號航天員乘組將與神舟十八號航天員乘組進行在軌輪換。在空間站工作生活期間，神舟19號航天員乘組將進行多次出艙活動，開展微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域實（試）驗與應用，完成空間站碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外平台設備安裝與回收等各項任務。

這次任務是我國載人航天工程進入空間站應用與發展階段的第4次載人飛行任務，是工程立項實施以來的第33次發射任務，也是長征系列運載火箭的第543次飛行。

目前，空間站組合體已進入對接軌道，工作狀態良好，滿足與神舟19號載人飛船交會對接和航天員進駐條件。

神舟19號載人飛船30日在酒泉發射。(新華社)
神舟19號載人飛船30日在酒泉發射。(新華社)

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