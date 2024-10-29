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若川普勝出 路透：中國可能宣布逾10兆人民幣財政刺激

記者賴錦宏／即時報導
中國全國人大常委會將於十一月開會，可能將宣布逾10兆人民幣財政刺激。（新華社）
中國全國人大常委會將於十一月開會，可能將宣布逾10兆人民幣財政刺激。（新華社）

路透報導，知情人士稱，中國考慮在下個月批准未來幾年內發行超過10兆元（人民幣，下同）債券，以提振經濟。如果川普在選戰勝出，中國可能考慮宣布比這更強有力的財政刺激方案。

路透報導，中國全國人大常委會第12次會議將於11月4日至8日在北京舉行；在此期間，美國將舉行總統選舉。路透引述消息人士表示，中國正考慮在下月批准在未來幾年內發行超過10兆元的債券，以提振經濟，而假如川普成功再度入主白宮，中國可能會考慮宣布更強而有力的財政刺激方案，因為預期川普將給中國帶來更大的經濟挑戰。

消息稱，下月舉行的中國全國人大常委會會議的最後一天，將批准新的財政刺激方案，其中包括6兆元的債券發行，這些資金部分將通過特別國債來籌集。該6兆元計畫在3年內籌集，資金將主要用於幫助地方政府應對隱性債務風險。

消息人士表示，除增發上述6兆元債券外，全國人大常委會還有望全部或部分批准在未來5年內發行總額度至多4兆元的專項債券，用於閒置土地和存量商品房的收儲項目。如果全國人大一次性批准該專項債券的整體發行，而不是分階段批准，此輪財政刺激政策的總規模可能會增加到10兆元以上。

消息稱，中國還在考慮批准至少1兆元債券用於其他領域的刺激政策，如包括對消費品以舊換新在內刺激消費的舉措。另外，中國還計畫通過發行特別國債來募集約1兆元的資金，用於向大型國有銀行注資。

消息透露，今次會議最初計畫於10月下旬舉行，隨後調整至11月初，召開時間恰逢美國總統大選周，這為中國政策層提供更大的靈活性，屆時可根據美國選舉結果調整包括總規模在內的財政刺激方案。但上述所有計畫尚未最終確定。

中國的財政政策要走法律程序，任何細節都將在11月4日至8日舉行的全國人大常委會會議後公布。

債券 川普 國債

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