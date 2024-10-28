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中國第4批航天員將執行載人登月任務 2人來自港澳

記者黃雅慧／即時報導
中國神舟十九號載人飛行任務記者會，29日上午在酒泉衛星發射中心舉行。（新華社）
中國神舟十九號載人飛行任務記者會，29日上午在酒泉衛星發射中心舉行。（新華社）

中國錨定2030年前實現中國人登陸月球的目標，而來自香港澳門在內的第四批航天員共10人將執行載人登月任務。

神舟19號載人飛行任務記者會29日上午在酒泉衛星發射中心召開，會上介紹中國航天工程相關計畫與進度，包括載人登陸月球計畫的進度。

會上稱，中國第四批航天員將執行載人登月任務。針對執行空間站任務和未來執行載人登月任務的新特點。在訓練內容設置上，既注重失重狀態下生活工作與健康維護等基本技能，以及掌握出艙活動、設備維護維修、空間科學實/試驗等技能，更面向未來載人登月任務，進一步培塑航天員從操控飛行器到駕駛月球車、從天體辨識到地質科考、從太空失重漂浮到月面負重行走的能力。

會上表示，中國第四批航天員選拔工作已完成，共有10名預備航天員最終入選，包括8名航天駕駛員和2名載荷專家，並於今年8月入隊參加訓練。

其中2名載荷專家分別來自香港和澳門，已於8月8日入隊，並為他們安排載人航天精神、普通話等針對性課程，且根據他們飲食特點，科學制定食譜。

中國人登陸月球計畫工程全線正在全面推進各項研製建設工作。目前長徵十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、登月航天服、載人月球車等正按計劃開展初樣產品生產和相關地面試驗等。

圖為嫦娥六號攜帶的移動相機，自主移動並成功拍攝、回傳著陸器和上升器合影。（中新社...
圖為嫦娥六號攜帶的移動相機，自主移動並成功拍攝、回傳著陸器和上升器合影。（中新社）

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