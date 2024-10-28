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北京一小學發生隨機砍人事件 入夜警力部署維穩

中央社北京28日電
北京中關村第三小學附近28日下午3時20分發生一起持刀傷人案件，共有5名傷者，其中3名是學童。案發地附近交叉口晚間部署警力維穩。中央社
北京中關村第三小學附近28日下午3時20分發生一起持刀傷人案件，共有5名傷者，其中3名是學童。案發地附近交叉口晚間部署警力維穩。中央社

北京中關村第三小學附近今天下午3時20分發生一起持刀傷人案件。中國社交媒體平台微博百度抖音等現均未能搜尋到相關事件照片與影片，僅有官方通報；晚間9時許，該小學附近路口已部署警車維穩。

據北京市公安局海淀分局通報，28日下午3時20分許，海淀區萬泉莊路和萬柳中路交叉口附近，發生一起持刀傷人案件，導致5名路人受傷，其中3名未成年人。犯罪嫌疑人50歲的唐姓男子被當場控制，傷者及時送醫治療，無生命危險。目前，案件正在進一步調查中。

記者晚間9時許在現場所見，事發地已大致清除完畢，但是校門口停有一輛公安執法廂型車，校園左右兩旁街道，即萬泉莊路與聖化寺路交叉口，以及萬泉莊路與萬柳中路交叉口都部署了警車。

現場未有聚集的民眾，不過能看到案發地點附近有民眾在交叉路口燒紙錢，目的為何則不清楚。

現今中國社交媒體平台微博、百度、抖音等都未能搜尋到相關照片與影片。根據海外平台Ｘ流傳的影片與照片顯示，事發後事發後一個孩子側躺在地，一名家長抱著另一個孩子跪地哭泣，兩個孩子身上與路口馬路上都有血跡；有現場民眾說，這個孩子也受傷了。

不遠處一名滿臉血污的中年男子被數人合力按壓在地。

中關村第三小學地處北京中關村科技園核心。中國今年已傳出多起隨機砍人事件，當中有數起是針對中小學生。

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