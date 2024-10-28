北京一小學外發生隨機砍人 5傷包括3學生 家長制伏兇嫌

北京市海淀區中關村第三小學附近28日下午發生持刀傷人事件，官方稱有5人受傷，其中3人為未成年人。（圖／截自推特影片）

中國再傳隨機砍人事件。北京海淀警方通報，28日15時20分許，海淀區萬泉莊路和萬柳中路交叉口附近，發生一起持刀傷人案件，造成5名路人受傷，其中3名未成年人。警方表示，犯罪嫌疑人為50歲的唐姓男子，他當場被控制，傷者及時送醫治療，無生命危險。目前警方正在進一步調查案件。

根據社群媒體 「X」（原推特 ）知名帳號《李老師不是李老師》消息，事發地在北京市海淀區中關村第三小學附近，一名5、60歲的中年人持菜刀砍殺剛放學的小學生，現場多名孩子倒地。據稱，有三個孩子受傷，其中兩人傷得很重，一人捂頭的時候手指被砍斷了，到處都是血，還有家長坐在地上放聲大哭。

中關村第三小學地處中關村科技園核心。

儘管警方通報未說明事故是發生在小學門口，不過，北京市級媒體「北京時間」報導，海淀區中關村第三小學今天放學時，一名男子持刀砍傷多名孩子和家長，隨後被學生家長制伏。

海淀公安分局通報28日下午發生持刀傷人案，但通報內容避重就輕。（圖／取自北京市海淀公安分局）

中國的小學門口近期已傳出多起持刀傷人或汽車衝撞傷人事故，廣州及福建雲霄都有案例，當中不少是針對中小學生，導致社會人心惶惶。

17日，福建省漳州市雲霄縣雲霄實驗小學門口發生一起事故，一輛小汽車起火失控撞到路邊人員，造成1死8傷。警方並未公布進一步調查的結果。

8日，廣州發生持刀傷害路人案件，有3人受傷。據稱，事件發生在一所小學門口。網上訊息指出，事件發生在一所小學門口，一名男子持刀傷害了兩名兒童和一名女性，現場也有不少家長出手制止嫌犯暴行。

上海一家超市9月30日也發生隨機持刀傷人事件，造成3死15傷；9月，一名深圳日本人學校的兒童在上學途中遭刺殺身亡；6月在吉林市和蘇州市，分別也發生了持刀傷人事故。