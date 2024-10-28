北京鼎泰豐「股東之爭」初步協商破局 無法交接公司章

北京恆泰豐28日就雙方交接事宜召開記者會說明，無奈仍破局。左為楊炳坤，右為林禮宏。(讀者提供)

「鼎泰豐」在中國華北的品牌代理商恆泰豐母公司北京巨人，日前在台北舉行股東臨時會，解任董事長韓家宸職務並推選林禮宏為新董座後，原定今（28日）在北京接管恆泰豐，但雙方今天初步協商無法交接公司大小章破局，陷入兩岸法律認定爭議。北京恆泰豐委任律師強調，依照法律程序，公司董事會必須在北京召開，林禮弘則說，在台開股東臨時會一切合乎程序，希望雙方多溝通，用和平方式解決。

台灣餐飲品牌「鼎泰豐」代理商北京恆泰豐，在中國華北等地經營14家門市，今年8月底，由韓家宸任董座的恆泰豐，宣布因公司營業執照期限屆滿，股東未就執照展延達成一致，將於本月底前結束所有門市經營。接著，鼎泰豐台灣總部也宣布終止品牌授權。

不過，原由大成集團副董事長韓家宸、股市聞人孫鐵漢、鼎泰豐董事長楊紀華三人擔任股東的恆泰豐母公司北京巨人，在近年三方理念不同調，楊將持股售予孫鐵漢後，佔多數股權的孫一方日前在台主導巨人公司召開股東臨時會，解任韓家宸恆泰豐董事長職務，並推選林禮宏為新董座，後於近日赴北京進行公司交接，計畫28日正式接管力拼鼎泰豐在華北繼續經營，並召開記者會說明，惟韓、孫兩方人馬初步協商破局。

北京恆泰豐公司法務顧問符霜葉表示，北京恆泰豐公司在北京登記，根據法律章程規定，必須適用中國法律，林禮宏未出示合法接管文件，且巨人公司在台北召開董事會並不合法。她並指，巨人公司是在前兩三天告知，並且當時告知是開「恆泰豐股東會 」不是董事會，質疑其身分合法性。

符霜葉還說，目前北京恆泰豐進入「強制清算」，公司大小章已經是法院管理，開弓沒有回頭箭，誰也不能拿到經營權，除非等強制清算結束。或者雙方和解，重談股權經營權。

林禮宏則強調，按照台灣法律來說，巨人公司在台灣召開董事會一切合乎台灣程序，表示做為股東，擁有公司百分百權利，拿不到公章是「莫名其妙」，也因此無法變更法人代表。但他也說，還是希望與對方多溝通，用和平方式解決，若未果再走上法律程序。