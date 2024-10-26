我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

MLB／弗里曼寫世界大賽紀錄 曾經歷兒子重症 許願被三振3億次

上海禁萬聖節裝扮 「清皇帝」被驅離 南京、杭州玩得嗨

中國新聞組／上海27日電
鄰近萬聖節，上海部署大量警力。(取材自X平台)
鄰近萬聖節，上海部署大量警力。(取材自X平台)

萬聖節將至，上海、南京、杭州等地26日晚有不少市民身穿Cosplay（角色扮演）服裝在街頭開派對。相較南京、杭州，上海管制變嚴，警方設欄嚴防奇裝異服，搞怪歡樂氣氛被詭異的肅穆感取代，現場人潮大減，有人扮成「財神爺」、「清朝皇帝」民眾都被「遣返」甚至強制脫衣。知情人稱這是因去年上海民眾在萬聖節扮成白紙等諷刺政府，今年官方嚴管，避免失控。

有上海市民表示，2023年萬聖節時，上海萬聖節活動的主要地區巨鹿路上聚集許許多多喬裝打扮的年輕人，引發網路熱議。今年萬聖節這番風景或不復見，多位中國網友昨晚間發文表示，巨鹿路沿途都有警察和柵欄，發現有喬裝打扮的人走出地鐵站，一律勸返，每條馬路上都有警察站哨。

社群平台帳號「李老師不是你老師」25日晚間接連發文。有視頻顯示，在上海有人穿著清朝皇帝和妃子以及財神爺的服飾上街，都被警察帶走；另有市民在街頭直播上海巨鹿路實況，突然直播間被平台封禁；還有知情人士稱，只要發現有cos，就會被警察強制脫掉衣服；一名網友稱自己昨晚因萬聖節裝扮被警察登記三次身分證，並被要求當街換衣服。

網傳圖片顯示上海街頭有人身穿清朝皇家服飾，被警察要求離開。（視頻截圖）
網傳圖片顯示上海街頭有人身穿清朝皇家服飾，被警察要求離開。（視頻截圖）

有網友描述，從家裡出發去巨鹿路的路上，沿途有許多警察和柵欄，形成詭異的肅穆感，萬聖節原本該有的鬆弛感不再，原以為是參與群眾太多需要維持秩序。後來看到路上都沒有看到喬裝打扮的人，問警察才知今年上海除歡樂谷等地，其他地方都不允許cosplay，奇裝異服也不能搭地鐵。該名網友感嘆，上海萬聖節，乘興而來，敗興而歸。

鄰近萬聖節，上海部署大量警力。(取材自X平台)
鄰近萬聖節，上海部署大量警力。(取材自X平台)

去年上海官方在10月31日萬聖節遊行隔日，就曾宣布當晚巨鹿路周邊「交通調整」，建議民眾不要前往。去年10月31日晚間，上海萬聖節遊行引來眾多人潮，據外媒報導，有民眾穿著「大白」等Cosplay服飾，並舉白紙諷刺時政和批評政府，還有人裝扮成魯迅手舉「學醫救不了中國人」牌子，有人則變裝成小熊維尼。

一名自稱在靜安寺附近經營酒吧的「麥狗」發短視頻稱，今年接到相關單位通知，要求萬聖夜絕對不能舉辦主題活動，也不能讓奇裝異服打扮的民眾進店，否則可能會被要求暫時停業。

不過在南京、杭州等地，據當地媒體報導，杭州有年輕人頭套黑色塑膠袋扮「學術垃圾」，或穿著藍白條紋衣服、背著寫有「杭州市精神衛生中心」的帆布袋扮成精神病人；南京也有網友曬出民眾扮成電影「猛毒」裡紅色長舌頭的扮相。兩地萬聖節歡樂氣氛與上海迥異。

萬聖節 地鐵站 遣返

上一則

中國召開國家統一與民族復興研討會 強調兩岸中國人

延伸閱讀

中國需求低迷 多家歐洲航空公司暫停直飛

中國需求低迷 多家歐洲航空公司暫停直飛
今年萬聖節不許喬裝打扮？上海巨鹿路沿路部署警察

今年萬聖節不許喬裝打扮？上海巨鹿路沿路部署警察
全球城市指數 北京第6 上海晉升5位衝上第8 創新高

全球城市指數 北京第6 上海晉升5位衝上第8 創新高
唐嫣官宣「新身分」 網友讚：上海的兩顆明珠

唐嫣官宣「新身分」 網友讚：上海的兩顆明珠

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成

4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅