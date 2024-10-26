中國經濟低迷「五失人員」增多 報復社會事件頻傳

中國經濟低迷，包括勞工階層在內的「五失人員」快速增加。中新社

美國之音今天報導，中國近期頻繁發生報復社會型暴力事件，分析指出，因為中國經濟低迷，包括勞工 階層在內的「五失人員」快速增加，要遏制暴力，需要投入資源真扶貧，幫助低收入 群體度過當前經濟難關。

報導指出，10月至少已發生3起經由媒體公開報導並被質疑為報復社會的極端事件。在9月、6月、5月、3月等多個月份，在中國上海、廣東、湖南等多地都有報復社會或疑似報復社會的暴力事件傳出，主要形式包括駕車撞人、持刀砍人等，行兇者無差別殺人，特別對包括學生在內的弱勢群體的傷害，引發社會恐慌。

報導指出，報復社會型暴力事件的背後，中國「五失人員」格外引人關注。「五失人員」一般指的是涉及投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常的五類人員。

中國民建中央財政金融委委員、湖南民建會員王少杰 日前撰文指，中國國民經濟發展放緩、社會貧富差距進一步拉大、社會階層向上流動停滯等因素，對五失人員造成的心理壓力空前大增；而「五失人員」規模龐大、當以億計，具體到個人，每個中國人可能都屬於上述某一類「五失人員」，或者兼具多種特徵。

分析人士指出，中國的勞工階層是「五失人員」的重要一分子。報導引述中國勞工觀察（China Labor Watch）創辦人兼執行主任李強 分析，在中國經濟下行嚴重，工人就業困難，也沒什麼積蓄的情況下，勞工階層所受影響最大，失意的勞工階層確實更可能透過暴力事件來向社會表達不滿、宣示存在。

前中國執業律師、現任美國太平洋智庫首席研究員陳冰指出，在求助無門、司法救濟渠道失效的背景下，使「五失人員」失去理智，「經濟不好正導致社會暴力問題突出。中國應當拿出真金白銀，健全社會保障機制，依法行政、公正司法有待加強。相關志願服務、心理諮詢機構也可以發揮更大的作用」。

李強也指出，要遏制暴力事件，中國官方首先要真扶貧，投入資源做福利，透過地方政府建立對低收入群體的保護，幫助他們在這樣的經濟環境下度過難關。

他也認為，中國需要宗教自由，透過民間信仰讓人有所依託。