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阿里巴巴付4.3億美元 與美國集體訴訟投資者和解

記者陳湘瑾／即時報導
阿里巴巴已同意支付4.335億美元和解投資者在美國提起的一樁集體訴訟。圖為阿里巴巴在北京的一棟大樓外。美聯社
阿里巴巴已同意支付4.335億美元和解投資者在美國提起的一樁集體訴訟。圖為阿里巴巴在北京的一棟大樓外。美聯社

路透報導，阿里巴巴集團25日表示，該公司已同意支付4.335億美元和解投資者在美國提起的一樁集體訴訟。在這一訴訟中，投資者指控阿里巴巴存在壟斷行為。

這一擬議的和解協議已提交給曼哈頓聯邦法院，需要得到美國地方法官丹尼爾斯（George Daniels）的批准。

彭博法律指出，根據股東法院提交的和解備忘錄，此全額現金支付是自1995年《私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act）通過以來，美國50筆最大的證券集體訴訟和解之一。

對此，阿里巴巴否認存在任何不當行為，稱達成和解是為了避免進一步訴訟帶來的成本和干擾。

投資者在2020年起訴阿里巴巴，指控該公司要求商家只能選擇一個分銷平台，並聲稱公司未違反反壟斷或不正當競爭法律。

此次和解涵蓋2019年11月13日至2020年12月23日期間持有阿里巴巴美國存托股票的投資者，投資者稱，阿里巴巴的股價在市場注意到其聲明具有誤導性下跌，投資者們因此蒙受損失。

原告律師在法庭文件中稱，擬議的和解協議是「一個非凡的結果」，該和解金額遠超投資者損失超過100億美元的證券集體訴訟的中位數賠償金額。律師稱，如果繼續訴訟，阿里巴巴投資者可能尋求的最高賠償額是116.3億美元。

投資 證券 曼哈頓

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