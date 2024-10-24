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中國消費低迷 IMF下調2024經濟成長預估至4.8%

中央社台北24日電
國際貨幣基金組織（IMF）23日發布的世界經濟展望報告，下調了對中國今年經濟成長率的預估至4.8%，低於北京政府設定的5%增長目標。(路透資料照片)
國際貨幣基金組織（IMF）23日發布的世界經濟展望報告，下調了對中國今年經濟成長率的預估至4.8%，低於北京政府設定的5%增長目標。(路透資料照片)

國際貨幣基金組織（IMF）23日發布的世界經濟展望報告，下調了對中國今年經濟成長率的預估至4.8%，低於北京政府設定的5%增長目標。IMF指出問題在於中國消費低迷與房地產危機未解。

德國之聲中文網報導，IMF發布世界經濟展望（World Economic Outlook）報告，下調2024年對中國、日本和歐元區的經濟增長預估，同時提升了對美國、英國和巴西經濟增長的預期。最新評估認為，2024年全球成長率將達到3.2%，這與今年7月份的預測保持一致。2025年全球經濟將增長3.2%，低於7月份的預期1個百分點。

其中IMF對中國經濟成長率的預估下調2個百分點至4.8%，低於北京政府設定的5%成長目標。IMF曾於8月發布中國2024年第4條款磋商報告，當時預估中國2024年全年經濟成長率為5%，2025年經濟成長率達4.5%。

去年，中國經濟成長率為5.2%。IMF稱，預估中國今年4.8%的成長率只是微弱的放緩，「主要得益於淨出口好於預期」。

中國國家統計局18日公布，中國第3季的經濟成長率為4.6%，前3季的GDP為人民幣94兆9746億元（約13兆3406億美元），年增4.8%。

至於IMF對2025年的中國經濟成長率預測則維持在4.5%不變。但這一預測並未考慮中國政府最近宣布的財政刺激計劃可能帶來的影響，因為這些計劃迄今為止仍缺乏細節。IMF於22日指出，中國政府最近採取的政策措施可能會促進「短期成長」。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，中國央行上個月宣布貨幣刺激政策旨在促進貸款，但對實質性提振經濟增長的作用不大。

他指出，中國最大的問題是國內消費低迷，房地產市場危機使中國家庭主要財富來源受損，導致部分生產轉向出口部門。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）23日也表示，中國最新的刺激措施不足以有效提振國內需求。她指出，提高中國消費支出GDP占比的同時，還需要採取措施解決房地產行業問題。她在華盛頓參加IMF和世界銀行年會開幕活動時說：「到目前為止，我還沒有真正聽到中國方面有任何解決這個問題的政策。」

IMF警告，中國房地產市場持續的危機仍對經濟增長構成重大風險。評估認為，中國房地產市場的狀況可能還會惡化，導致銷售和投資萎縮。

IMF的評估指出，房價繼續下跌可能會進一步打擊消費者信心，削弱家庭消費，並導致國內需求疲軟，對發達經濟體和新興市場經濟體產生外溢效應。

房地產 貨幣 貸款

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