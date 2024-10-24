訪立訊和藍思 蘋果營運長：會繼續在中國投資

蘋果營運長威廉斯（左）與藍思科技董事長周群飛（右）。湖南日報

就在蘋果CEO庫克，今年二度造訪中國之際，該公司營運長威廉斯（Jeff Williams），也二度造訪中國，還走訪立訊精密和藍思科技，並表示在過去5年內，蘋果在中國智慧製造和綠色製造的投資 高達200億美元，會繼續在中國投資。

新華社報導，威廉斯於22日至23日，走訪了位於江蘇蘇州的立訊精密，和湖南長沙的藍思科技，並表示「供應商成熟的生產線和高度自動化的精密製造能力令人驚歎。」

威廉斯還指出，過去5年，蘋果在中國智慧製造和綠色製造方面的投資高達200億美元。「中國是蘋果公司最重要的供應鏈 所在地，將繼續加大在華投資。」

湖南日報報導，藍思科技董事長周群飛透露，和蘋果公司合作18年，未來會立足湖南，拓展長三⻆。藍思科技計畫新建一個昆山創新研究院，重點聚焦金屬材料及金屬零部件、組裝業務及新生領域業務的研發，預計在明年第1季投入使用，屆時將在全球範圍內招募數百名頂級科研人員進行科研創新，重點服務蘋果公司。

根據規劃，位於江蘇省昆山市的藍思昆山創新研究院，總建築面積 16.6萬平方公尺，包括一棟辦公樓、兩棟研發樓、刀具中心、檢測 中心等，擁有小批量生產示範工廠，檢驗研發成果落地的同時為各園區量產提供基礎。

威廉斯表示，這對於蘋果在中國的七個研發中心來說，是一個很有益的補充。

他認為，要創造最先進的產品，就需要最先進的創造力和自動化。每一次來中國，都會被這裡的高技術和自動化所折服，這無疑將幫助蘋果公司生產更先進的產品。

界面新聞報導，湖南省委書記沈曉明，23日在長沙會見威廉斯一行。

沈曉明表示，蘋果公司是全球著名的跨國科技企業，與湖南有著良好的互動和合作。當前，湖南正持續用力打造「三個高地」，堅定不移推進高水準對外開放。希望蘋果公司繼續加強與湖南企業的合作，擴大在湖南的供應鏈佈局，參與長沙全球研發中心城市建設。

沈曉明指出，湖南將持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為包括蘋果公司在內的各類企業來湘投資發展提供優質服務。

威廉斯感謝湖南對蘋果公司發展給予的支持並表示，蘋果公司和湖南本土企業藍思科技從第一代蘋果手機開始長期合作，在智慧和綠色製造等領域的合作取得長足進步。蘋果公司願在供應鏈、人才培訓以及智慧和綠色製造等方面持續加強與湖南的交流合作。