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21萬美元上太空 中國航天企業開售太空旅行票

記者陳湘瑾／即時報導
中國商業航天企業深藍航天推出2027年載人飛船首次亞軌道載人旅行飛船船票的預售活動。（圖／取自淘寶）
中國商業航天企業深藍航天推出2027年載人飛船首次亞軌道載人旅行飛船船票的預售活動。（圖／取自淘寶）

中國商業航天企業深藍航天董事長霍亮將將在24日晚上6點，在交個朋友淘寶直播間，介紹公司商業飛船載人工作的進展和計劃，並推出2027年載人飛船首次亞軌道載人旅行飛船船票的預售活動，全款定價人民幣150萬元（約21萬美元）。

界面新聞報導，此次預售深藍航天僅售前2名載人飛船船票。淘寶頁面顯示，深藍航天亞軌道飛船體驗服務全款定價人民幣150萬元，商品人民幣5萬元為飛船票訂金，尾款需線下蒞臨深藍航天北京研發中心簽署本約合同後支付。公司相關人士表示，雖直播未開始，但已經有人開始諮詢並加購。

淘寶頁面顯示，亞軌道飛行任務採用深藍航天可回收火箭和飛船載人艙的組合形式，飛船載人艙高約4公尺，直徑3.5公尺。飛船有6扇全景舷窗，單次飛行可搭乘6名乘客或不小於1噸的實驗載荷。亞軌道旅行飛行過程約12分鐘，飛船艙將穿越100公里高度卡門線，經歷不低於5分鐘失重環境，目前亞軌道飛船通過傘降方式安全著陸，平安回到地球。

公開資料顯示，江蘇深藍航天有限公司成立於2016年11月，是一家以液體可回收運載火箭研發及提供商業發射服務為主的，集科研、產試驗、發射服務為一體的商業航天新企業。

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