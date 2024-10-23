專家：中國法律戰侵蝕台灣合法性 增台海衝突風險

中國法律戰是無聲殺手，試圖緩慢扼殺台灣作為自主自治實體運作的能力。如果世上民主國家不採取行動緩解中國對台施壓，很快就會為時已晚。(路透)

丹麥「民主聯盟基金會」總監帕列羅－普萊斯納表示，北京為削減台灣合法性，不斷在國際施加外交壓力、大打法律戰的行為，與任何軍事攻擊一樣對台灣構成生存威脅。

帕列羅－普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）投書「外交政策」（Foreign Policy）雜誌指出，中國法律戰是無聲殺手，試圖緩慢扼殺台灣作為自主自治實體運作的能力。如果世上民主國家不採取行動緩解中國對台施壓，很快就會為時已晚。

聯合國 大會在1971年通過第2758號決議，承認中華人 民共和國在聯合國是中國唯一合法代表。自那年來，中國利用聯合國安全理事會（UNSC）常任理事國身分，及其在各聯合國機構日益增長的影響力，推動北京自己對2758號決議的扭曲解釋。

然而，事實上2758號決議非常簡短，既未提及台灣地位，也沒有出現「台灣」或「中華民國」等字眼。只要不自稱「中國」，台灣應可在不違反決議下，在聯合國擁有代表權。

中國藉由錯誤解讀2758號決議，日益成功促使自身「一中原則」解釋，成為國際法律權威說法，以主張對台擁有主權。北京把決議當作阻礙聯合國機構與台灣代表進行任何接觸的正當理由。

這恐在現實世界造成危險後果。由於中國成功阻止台灣專家參與世界衛生組織（WHO），在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發的初期關鍵階段，台灣無法和世衛組織分享重要資訊，導致疫病在全球蔓延。

北京在國際組織大打法律戰最危險之處，在於建立台灣僅是中國內政事務的論述。如此一來，任何侵台軍事行動將被歸類為中國行使主權範疇。如果中國成功鞏固這種說法，當美國或其他盟邦嘗試嚇阻或以其他方式預防中國侵台，北京可能主張這是非法行為。

長久以來，中國法律戰似乎不受台灣盟邦注意，但這個情況看來終於出現改變。

華府反對北京試圖重新定義2758號決議，總統拜登（Joe Biden）政府也持續表示不贊同。澳洲 參議院今年8月一致通過動議，指決議「並未主張中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣參與聯合國的未來地位」；荷蘭國會9月也通過類似動議。儘管這些動議並無法律約束力，卻為挑戰中國詮釋奠定堅實基礎。

帕列羅－普萊斯納表示，如果台灣盟邦希望嚇阻中國對台發動軍事攻擊，他們必須展現自己也準備好挺身對抗北京的法律侵略。世界各國立法者應遵循荷蘭與澳洲的典範。

台灣盟邦應揭示，中國正如何在多邊組織運用經濟影響力擴張自身議程。首先，盟邦應要求公開各聯合國機構與中國簽署的所有協議。例如，有證據指中國利用完全無關的聯合國資助協議排擠台灣。聯合國必須讓整個中國法律戰網絡對各方變得透明可見。

美國、歐洲聯盟（EU）成員國以及日本、澳洲、韓國等太平洋民主國家應共同表明，不會接受中國任何試圖以武力改變台灣現狀的行動。同時，這些國家應一致支持全球南方（Global South）夥伴在聯合國與雙邊談判上應對中國脅迫。

帕列羅－普萊斯納在文末強調，如果中國在聯合國或其他地方肆意錯誤解讀國際法卻不受挑戰，將增加台海誤判風險。世上民主國家藉由現在齊聲反對中國法律戰，將降低未來爆發軍事衝突的風險。