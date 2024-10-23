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中國社科院：中國第3季經濟活力不夠 消費信心降低

中央社台北23日電
中國社會科學院報告指出，第3季經濟活力不夠問題明顯，就業與收入預期不穩降低消費信心，有賴政策提振市場信心。圖為上海南京路步行街。(記者林宸誼／攝影)
中國社會科學院報告指出，第3季經濟活力不夠問題明顯，就業與收入預期不穩降低消費信心，有賴政策提振市場信心。圖為上海南京路步行街。(記者林宸誼／攝影)

中國第3季國內生產毛額（GDP）年增率4.6%，經濟成長放緩。中國社會科學院報告指出，第3季經濟活力不夠問題明顯，就業與收入預期不穩降低消費信心，有賴政策提振市場信心。

據央視新聞23日報導，中國社會科學院金融研究所22日發布2024年第3季中國巨集觀金融分析報告。中國社科院為中國國務院直屬事業單位，也是中國哲學、社會科學研究的最高學術機構和綜合研究中心。

報告指出，在美國聯準會（Fed）降息途徑不確定中，人民幣兌美元匯率有一定的貶值壓力。受到全球市場分割、重組影響，中國的外商直接投資淨流入下降為正常現象；不過外國長期資本投資中國服務業、高技術產業的規模會繼續擴大。

報告提到，中國第3季經濟運作整體平穩，經濟活力不夠問題突出。政府力推消費品「汰舊換新」，試圖釋放內需潛力，不過就業和收入預期不穩降低消費信心，土地出讓收入下滑也制約了政府支出；狹義貨幣供給（M1）負成長，顯示經濟運作「氣血不足」。

報告稱，中國官方提出一系列增量政策，將有助於提振市場信心和激發社會活力，包括優化存量結構調整（例如金融部門降息、中央為地方政府置換隱性債務等）；還有將擴大內需政策的重心放在「惠民生、促消費」上。

報告建議，為了鞏固經濟回升態勢，可將後續政策重心放在3個方向。

一是增發特別國債，在養老、托育、教育、醫療和保障性住房等民生領域加大財政投入；二是為貨幣政策錨定通貨膨脹目標，繼續實施有力的降息；三是為加快推動中長期資金入市，適時設立股市平準基金，提升資本市場穩定性。

中國國家統計局最新統計資料顯示，中國今年第1季、第2季、第3季GDP年增率分別為5.3%、4.7%、4.6%。外界評估，由於持續被房地產危機、消費者信心低落等問題困擾，中國恐難達成年初政府工作報告所設定的全年經濟成長率5%左右目標。

降息 就業 投資

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