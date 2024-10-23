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主教協議延長4年 專家：中梵關係已出現外交性質元素

記者陳湘瑾／即時報導
梵蒂岡聖伯多祿大教堂。（中央社）
梵蒂岡聖伯多祿大教堂。（中央社）

中國與梵蒂岡的主教任命協議第三度獲續簽，且中國外交部發言人林劍在22日證實，續簽期限為四年。俄通社報導，中梵對主教任命臨時協議的落實進展感到滿意，將繼續推動雙邊關係改善，中梵關係專家指出，外交性質的元素已經開始出現在北京與羅馬教廷的關係中。

該臨時協議於2018年10月22日簽署，每次延期兩年，這次是首次將其延長四年。羅馬教廷新聞部門表示，將繼續致力於與中方進一步開展相互尊重和建設性的對話，並強調這將有助於雙邊關係的進一步發展，「造福中國天主教會和全體中國人民」。

中梵關係專家斯特雷米德洛夫斯基表示，這項臨時協議在2018年首次簽訂時，曾引起天主教會內部和外部人士的廣泛關注和批評，該協議以後延期時沒再引起類似反應，今天梵蒂岡與北京的關係正走在穩定的軌道上，並且正在獲得新的穩定因素。北京方面決定延長臨時協議有效期這一事實本身表明，最終放棄協議的「臨時性」並將其轉入永久性協議的可能性很大。

梵蒂岡是我在歐洲唯一的邦交國。斯特雷米德洛夫斯基指出，從羅馬教廷國務秘書處的角度來看，顯然已經積累了一些與中國接觸的積極經驗。幾十年來梵蒂岡一直在嘗試啟動這些計劃，當前的關係水平已經符合羅馬天主教會和中國雙方的利益。

梵蒂岡22日在其網站上描述，自協議首次簽署以來約有十名主教被任命和祝聖。中國主教參加梵蒂岡主教會議和主教活動以及通過梵蒂岡在歐美舉行的其他會議，也是合作新局面的一個跡象。

俄通社指出，雖然北京和梵蒂岡尚未建立官方外交關係，但不能排除雙方在政治層面上的接觸，包括在安全和國際穩定問題上的接觸。中國和梵蒂岡之間新的四年協議，不僅是一個較長的期限，而且是解決更複雜的問題和局勢的先決條件。

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