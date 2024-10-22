習近平抵俄羅斯首站會普亭：中俄關係風雨兼程砥礪前行

中國國家主席習近平（左）22日與俄國總統普亭於喀山會晤。圖為習近平抵達喀山時，與到機場迎接的俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國行政長官明尼哈諾夫握手。（新華社）

中國國家主席習近平 22日啟程前往俄羅斯 喀山出席金磚峰會，第一個行程就是與俄國總統普亭 會晤，根據俄媒直播，習近平強調，「中俄關係風雨兼程砥礪前行」，並指自己堅信「中俄世代友好的深厚情誼不會變、濟世為民的大國擔當不會變」。

根據俄羅斯衛星通訊社的直播，習近平在與普亭（Vladimir Putin）會晤的開場白中，以「敬愛的老朋友」形容普亭，他說這是今年兩人的第三次會面。對於峰會在喀山舉行，習近平說，自己了解喀山情況後，注意到了大約400年前連通兩國的萬里茶道，就是從喀山經過，將來自中國武夷山地區的茶葉送進俄羅斯的千家萬戶。

隨後習指出，「回首走過的路，中俄關係風雨兼程砥礪前行」，取得一系列開放性成果，探索出不結盟、不對抗、不針對第三方的「相鄰大國正確相處之道」。他說自己與普亭始終高度重視、牢牢把穩中俄關係前進方向，雙方秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作、共贏精神，不斷深化和拓展全面戰略協作和各領域務實合作，為增進中俄人民福祉、維護國際公平正義做出重要貢獻。

他提到，當前世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，「但我堅信中俄世代友好的深厚情誼不會變，濟世為民的大國擔當不會變」。

就金磚合作機制，習近平表示這是當今世界最重要的新興市場國家和發展中國家團結合作平台、是推動實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化的支柱力量。他強調明天的峰會是擴員後的首次峰會，對推動大金磚合作具有重要意義。「我期待同總統先生和各國領導人深入探討金磚合作機制未來發展，推動各方凝聚共識，傳遞團結合作的信號，推進金磚國家各領域戰略協作和務實合作，為全球南方爭取更多新機遇」。

而普亭則提到，我們願意在多邊場合下加強與中國的協調，為的是實現真正的民主的國際化秩序。他另表示，兩國的關係是應該如何建立國家關係的典範，「俄羅斯和中國不斷加強在全球安全領域的協調」。

央視新聞報導，習近平專機進入俄羅斯領空後，俄國空軍戰機升空護航。專機抵達喀山國際機場時，俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國行政長官明尼漢諾夫、共和國總理佩索申、喀山市市長梅特申和俄羅斯外交部高級官員在機場迎接。

習近平係於22日中午抵達喀山，下午與普亭會晤。隨行人員有中共政治局常委蔡奇、中共政治局委員王毅等人，中共駐俄大使張漢暉亦到機場迎接。

張漢暉近日接受官媒新華社專訪時指出，習近平同普亭迄今已會晤44次，普亭成為習近平見面次數最多的外國元首，雙方「建立了高度互信的工作關係，結下了深厚真摯的個人友誼，樹立了大國交往的全球典範」。他指，這次會晤兩國元首將就「雙邊關係、各領域合作以及國際和地區重大問題」深入交換意見。

另據中國外交部領事司官方微信消息，22日中國外交部領事司副司長童學軍與俄羅斯外交部領事司司長克利莫夫在北京共同主持雙方第二十二輪領事磋商。雙方一致同意，進一步加強人文交流，「積極探討達成人員往來便利化安排」。