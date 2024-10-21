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中國多地因天文大潮海水倒灌 居民稱數十年未曾見

中央社台北21日電
中國遼寧盤錦、營口等沿海城市以及河北唐山等環渤海多地今天(21日)出現海水倒灌。圖 : 微博/津門巴士
中國遼寧盤錦、營口等沿海城市以及河北唐山等環渤海多地今天(21日)出現海水倒灌。圖 : 微博/津門巴士

中國遼寧盤錦、營口等沿海城市以及河北唐山等環渤海多地今天出現海水倒灌，專家表示與天文大潮有關，有居民則說這次漲潮「幾十年沒見過」。

綜合環球時報網等陸媒報導，多名遼寧網友發出的影片顯示，盤錦市大洼區二界溝發生海水倒灌，部分街道積水嚴重。

影片來源：youtube/中国老百姓

報導引述當地居民反映，「這次潮漲得太大，幾十年沒見過」；也有民眾反映，今天上午附近街道確實有不少積水，目前已經退去。附近主幹道積水約10多公分，不算太嚴重，目前生活正常。

還有居民表示，「每年這時候都可能有大潮，不過今年確實是罕見大潮」。

盤錦市大洼區應急局工作人員稱暫未接到傷亡報告。

除了遼寧盤錦，渤海灣附近的遼寧省營口市、大連市、錦州市、葫蘆島市，以及天津市濱海新區、河北省唐山市等地也都出現不同程度的海水倒灌現象。

來自營口市蓋州市的董姓民眾說，他經營的民宿距離海邊較近，清晨7時許出門，發現家門口的停車場已經被海水淹了，水最深時超過1公尺，「往年漲潮引起的海水倒灌，停車場積水深度也就到膝蓋」。

針對這次多地出現海水倒灌現象，中國中央氣象台專家分析指與天文大潮有關。天文大潮通常在農曆的滿月和新月期間出現，因為這時太陽和月亮的引潮力最大，導致海水水位升高。

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