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中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

記者林茂仁／即時報導
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

近幾個月來，奢侈品行業對中國消費者需求降溫的擔憂議論紛紛，中國消費者是否失去對奢侈品的興趣？「精奢商業觀察網」認為，這種說法過分簡化了實際情況，一個更為複雜和微妙的現實是，我們正在目睹中國奢侈品消費模式的重大轉變，對願意適應這種轉變的品牌來說，這既是挑戰，也是機遇。

精奢商業觀察網報導，許多奢侈品牌大幅提高了價格，卻沒有相應地提升其價值，而這正是瞭解中國消費者行為的關鍵所在。購物者越來越成熟，價值意識也越來越強。以精明和對價格敏感著稱的中國消費者已經注意到了這一點。

例如，某品牌在2023年將部分最受歡迎的手袋價格提高了20%。雖然其提出了生產成本增加的理由，但許多中國消費者認為，質量或設計上的任何改進都不能證明價格上漲是合理的。

Z世代和千禧世代消費者正在推動奢侈品市場發生重大變化。2024年，他們占中國奢侈品消費的60%左右。中國是大型奢侈品市場中最年輕的市場，奢侈品消費者的平均年齡為29歲。這些年輕客戶優先考慮的是以客戶為中心富有感情的品牌故事、獨特體驗、可持續發展，以及與其個人價值觀相一致的品牌。

中國消費者，尤其是年輕一代，對數位化參與有很高期望。許多西方品牌在中國的數位平台上難以滿足這些期望。數位互動的重要性怎麼強調都不為過。

精奢商業觀察網分析，中國奢侈品消費格局的變化並不意味著消費者興趣的下降，相反，由於中國的變化速度是前所未有的，因此相關品牌需要快速跟進。能夠適應新現實的品牌有機會在這個世界上最重要的奢侈品市場取得長足發展。問題不在於中國消費者是否仍然需要奢侈品，而在於奢侈品牌是否準備好給予他們真正想要的東西。

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