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中共擴增核武庫？中國防部：美奉行首先使用核武政策

記者廖士鋒／即時報導
中共並未公布核彈頭數量，圖為2019年中共建政70年閱兵首度亮相的東風41型飛彈，其可攜帶核彈頭。（美聯社）
中共並未公布核彈頭數量，圖為2019年中共建政70年閱兵首度亮相的東風41型飛彈，其可攜帶核彈頭。（美聯社）

近期關於中共擴增核武庫、核武大國軍備競爭的相關討論不斷，但是就此中國國防部強調，「美國奉行首先使用核武政策」，指美國「以核維霸、恐嚇世界的企圖暴露無遺」，同時重申自己恪守不首先使用核武政策，「將核力量維持在國家安全需要的最低水平」。

針對美日表示對中共擴張核武庫擔憂，以及定義「延伸威懾」（extended deterrence）是美日同盟核心，中國國防部發言人張曉剛16日下午指出，近段時間美日鼓噪「中國軍事威脅」，為加緊軍事勾連製造藉口，製造陣營對立對抗，破壞地區和平穩定，「我們對此堅決反對」。

他表示，眾所周知，美國是世界上最大的核威脅。美國擁有全球最大核武庫，奉行首先使用核武器政策，近年來還投入鉅資推動核武器小型化實戰化，「以核武器為繩索捆綁盟友夥伴，不擇手段地對外擴散核風險，以核維霸、恐嚇世界的企圖暴露無遺」。

他強調，中國堅定奉行自衛防禦的核戰略，始終恪守不首先使用核武器的政策，不與任何國家搞軍備競賽，「將核力量維持在國家安全需要的最低水平。任何不對中國使用或威脅使用核武器的國家，都不會受到中國核武器的威脅」。

他奉勸美日「摒棄冷戰思維，切實認清核戰爭打不贏也打不得，切實降低核武器在國家和集體安全政策中的作用，以實際行動促進全球戰略穩定而不是相反」。

張曉剛特別提到，日本作為唯一遭受過核打擊的國家，「不汲取歷史教訓，反而迎合美國謀求所謂『核遏制力』，這只會刺激地區緊張局勢，加劇核擴散和核衝突風險」。

公開資料顯示，中共並未公布核武數量，但瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）6月16日曾發表全球核力量的年度報告，指出中共的核彈頭庫存從去年的410枚增加到了500枚；且首次將少量核彈頭裝配在導彈上，處於高度戰備狀態。

根據SIPRI報告數據，美國現役3,708枚核彈頭中有1,770枚處於部署狀態，俄羅斯現役4,380枚核彈頭中有1,710枚處於部署狀態，英國225枚核彈頭中有120枚處於部署狀態，法國290枚核彈頭中更是有280枚處於部署狀態，中共500枚核彈頭中僅有24枚處於部署狀態。

就此中共官媒環球時報旗下「樞密院十號」當時表示，「相比其他四個核大國，處於部署狀態的核彈頭數量基本占現役總數的一半甚至更多，而中國處於部署狀態的核彈頭不但數量少得多，而且比例更是低到了不到5%，就這樣還要被西方媒體集中指責，可見它們雙標程度已經是何等變態了」。

此外，就台灣政府近期向美接洽軍購事宜，張曉剛16日也批評「民進黨當局大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢購買美國武器，完全是賣台、禍台、毀台之舉，不過是迎合美方的自我安慰」。

他強調，「堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，履行不支持『台獨』承諾，停止武裝台灣，與中方相向而行，維護台海地區和平穩定」。

核彈 中共 國防部

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