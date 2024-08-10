熱浪持續…上海發布高溫橙色預警 部分地區飆至37℃

高溫再次來襲，上海中心氣象台11日9時發布高溫橙色預警信號指出，受副熱帶高壓影響，預計上海11日大部分地區的最高氣溫將超過37度。(取材自中國天氣網微博)

今年入夏以來，中國多地熱浪襲擊，高溫 不斷一波接著一波。上海中心氣象台11日9時發布高溫橙色預警信號指出，受副熱帶高壓影響，預計上海11日大部分地區的最高氣溫將超過攝氏37度，請注意防範強高溫對工農業生產、人體健康的不利影響，確保生產、消防、用電等方面的安全。

中國中央氣象台11日6時繼續發布高溫橙色預警，預計11日白天，新疆北部沿天山地區、吐魯番盆地和南疆盆地東部、陝西南部、四川盆地北部以及黃淮南部、江淮、江漢、江南北部及中部東部、華南東部等地有攝氏35度以上的高溫天氣。

其中，吐魯番盆地及南疆盆地陝西東部、東南部、河南 南部、安徽中南部、江蘇中南部、上海、湖北大部分、東北部、江西中東部、浙江、福建西北部等地最高氣溫達37度以上，浙江中西部、安徽等地部分地區達攝氏40度以上。

據中國天氣網，7月底開始，中國南方大部分地區遭遇一輪高溫酷熱「持久戰」，雖已進入立秋節氣，但仍處在三伏天的中伏，高溫不減。

在此期間，浙江、上海、安徽等多地出現40度以上的極端高溫天氣，並紛紛打破中國氣溫的歷史紀錄。其中，上海自7月28日至8月9日連續13天出現高溫，其中8月4日最高溫達攝氏40.4度，該熱度為上海同期少見。直至8月2日最低溫 為攝氏32.1度，追平當地觀測史上最低溫的最高紀錄。

新華社引述浙江省氣象服務中心首席服務專家阮小建指出，7月31日起，異常強盛的副熱帶高壓登陸並進一步向西發展，控制了中國南方這一大片區域。副熱帶高壓控制區盛行下沉氣流，不利於系統性降水雲系的形成，往往都是晴熱高溫。高溫強度大小取決於副高的強度，而這次副高的核心，覆蓋在長三角地區，所以長三角區域的高溫強度就異常突出。

針對高溫何時會「熄火」，中國天氣網氣象分析師張斌表示，近幾日中國南方的高溫酷暑還會持續，浙江、安徽、江蘇、湖北、江西等部分地區最高氣溫還有可能在攝氏40度或以上。不過，8月11日後，隨著高空槽東移，副熱帶高壓強度減弱，南方的降雨將會發展增多，持續多日的高溫酷熱天氣有望得到緩和，多地可能從晴熱模式轉為多雨模式。