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歹徒盜屍拆骨僅判3年 中國律師：如何能剷除黑色產業鏈？

記者賴錦宏/即時報導
中國律師易勝華8月8日披露業者勾結公立醫院、公立殯儀館和火葬場，盜賣4000屍體的黑色產業鏈，令人毛骨悚然。（易勝華微博照片）
中國律師易勝華8月8日披露業者勾結公立醫院、公立殯儀館和火葬場，盜賣4000屍體的黑色產業鏈，令人毛骨悚然。（易勝華微博照片）

中國驚傳盜賣4000屍體的黑色產業鏈，涉案被告多達75人。中國律師易勝華8月8日披露這宗令人毛骨悚然的大案後指出，該案涉及「盜竊、侮辱、故意毀壞屍體罪」，中國最高量刑只有3年，如此之輕，「如何能剷除這個慘絕人寰、滅絕人倫的黑色產業鏈？」。

據荔枝新聞引述山西警方調查，疑犯從4家火葬場盜賣數千具遺體給山西一家生物材料公司，屍骨轉製成「同種異體移植骨」賣給醫院。涉案被告多達75人，涉案金額達人民幣3.8億元。

律師易勝華在微博披露案件後表示，親人的遺體送到涉案的殯儀館後，「領到的骨灰未必是自己親人的（天知道會不會是什麼其他動物），就算是親人的，也未必是完整的（死後還要被肢解，真的是死無全屍啊）」。「他們是造了什麼孽啊！我聽得渾身顫抖！」

律師易勝華披露盜屍拆骨案案情，震撼網絡。他指出，根據現行中國法律，被告涉嫌的罪名是「盜竊、侮辱、故意毀壞屍體罪」，最高量刑只有3年。如此嚴重的情節，如此巨額的利潤，處罰卻是如此之輕，「如何讓被害人親屬消除心頭之恨！如何讓其他犯罪分子得到震懾，如何能剷除這個慘絕人寰、滅絕人倫的黑色產業鏈？！」

易勝華嘆，隨便偷點東西就要判3年以上，「全國其他地方大概也有這樣的犯罪吧？刑法修正案是不是要把這個罪名的量刑做一下修改了？要不然，誰還敢把故去的親人送到殯儀館啊？」。他感嘆，「他們是造了什麼孽啊！」

易勝華強調，死者為大，在中國傳統的思想和文化中，絕對無法接受這樣的現實。這種事情的發生，說明監管部門的嚴重失職，也說明中國的法律還存在很大漏洞，必須要有改變。

易勝華披露的警方移送案件，已遭到下架。他說，因為提前洩露未決案件情況，有可能受到律師行業處罰，「我欣然接受」。

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