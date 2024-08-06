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言論偏美諷華 中國體育官員袁昊然被查

中國新聞組／北京7日電
袁昊然。（視頻截圖）
袁昊然。（視頻截圖）

中國國家體育總局官員袁昊然日前有關巴黎奧運的網上發文，稱美國游泳運動員「紫臉」是因為中國轉播公司螢幕偏色，該留言被指是偏袒美國、批評自己國家的轉播媒體，招致網民抨擊。國家體育總局6日通報已開始調查處理。袁昊然緊急刪除微博、關閉帳號，網上還傳出他緊急向法國申請政治庇護，但消息無法證實。

據中國體育報的微信公眾號，國家體育總局有關負責人6日通報，近日網上出現質疑總局下屬單位幹部袁某某透過個人社交媒體發布不當言論的消息，當局已關注到相關情況，並立即開始調查處理。

負責人稱，網路空間不是法外之地，國家體育總局堅決落實全面從嚴治黨部署，嚴格管理監督黨員幹部言行，嚴肅查處違規違紀違法行為，絕不姑息。

港媒報導，「袁某某」指的是國家體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任袁昊然，網名「混合泳」。

根據留存的微博截圖，袁昊然在2日就近期討論度很高的美國游泳運動員「紫臉」話題發表意見。他認為問題源於中國某家轉播公司螢幕偏色的結果，並分析其他各種可能性。

針對為何中國選手沒有出現臉部呈現紅色，貼文稱：「我看不到直播也不好解釋，是不是因為他們（美國選手）皮白？」並以「天朝運動員」指稱中國參賽者。

袁昊然被許多網民質疑，其言論是在偏袒美國，為美國辯解。有人甚至向國家紀監委舉報。最終袁昊然緊急刪除微博，更將帳號封閉。

報導說，袁昊然過往的網路言論還被翻出，在南海、台海、涉疆等話題，他的言論均與官方主旋律不同。

在海外社群X平台上則傳出，袁昊然向法國申請政治庇護，不再返回中國的傳聞。但目前此一消息無法證實。

微博 庇護 巴黎奧運

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