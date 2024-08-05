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恆大向許家印等7名被告 追討60億美元股息及酬金

中央社台北5日電
中國恆大集團今晚透過港交所公告，該公司尋求向創辦人許家印及其「前妻」丁玉梅等7名被告，收回公司根據財務報表支付的股息及酬金共約60億美元。(路透)
中國恆大集團今晚透過港交所公告，該公司尋求向創辦人許家印及其「前妻」丁玉梅等7名被告，收回公司根據財務報表支付的股息及酬金共約60億美元。(路透)

中國恆大集團今晚透過港交所公告，該公司尋求向創辦人許家印及其「前妻」丁玉梅等7名被告，收回公司根據財務報表支付的股息及酬金共約60億美元。

綜合中國媒體報導，恆大集團在公告中表示，公司清盤人在3月22日以公司名義，在香港高等法院針對許家印、前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮等3名被告展開法律訴訟，此後逐步發展到加入4名被告，即許家印的「配偶或前配偶」丁玉梅，以及3個與許家印及丁玉梅有關聯的實體。

恆大公告指出，在這一訴訟中，公司尋求向7名被告，收回根據被告「聲稱為誤報的」，「截至2017年12月31日至2020年12月31日止」各財政年度的財務報表所支付的股息及酬金，共約60億美元。

公告提到，清盤人以恆大名義，根據訴訟中的申索取得多項禁制令，限制許家印、丁玉梅及夏海鈞各自處置、出售或削減其全球資產的價值時，不得超過相關規定限額。這些禁制令已於今年6月24日首次在香港針對許家印及夏海鈞發出，並逐步發展到將丁玉梅加入其中。

這項公告說，與這一訴訟有關的令狀及香港禁制令，先前受香港高等法院發出的保密令約束，而保密令已於8月2日解除。

公告提到，這一訴訟的法律程序正在持續進行中，目前對成功申索的可能性，以及公司最終可能收回的金額「存在不確定性」。

由於爆發財務危機，恆大已於1月29日起由港交所暫停交易至今。

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