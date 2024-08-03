我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

中國公民闖海湖莊園被捕 稱北京與川普遇刺有關

中共開啟北戴河暑休 蔡奇看望專家

中央社台北3日電
8月3日，受習近平總書記委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇在北戴河看望暑期休假專家。新華社
8月3日，受習近平總書記委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇在北戴河看望暑期休假專家。新華社

據中國官媒報導，中共政治局常委蔡奇今天在北戴河看望暑期休假專家，今年暑休以「愛國奮鬥」為主題，參加休假活動的專家主要來自自然科學、工程技術、哲學社科、文化藝術等領域。

今年的北戴河暑休在中共20屆三中全會結束後舉行。據中國官媒央視新聞報導，受中共總書記習近平委託，蔡奇今天在北戴河看望暑期休假專家，代表中共中央、國務院向專家人才問候。

蔡奇表示，習近平始終關心關愛專家人才，對人才工作作出一系列重要指示，注重聽取專家學者意見建議。

蔡奇說，中共20屆三中全會繪就進一步全面深化改革的全景圖，中國式現代化提供了廣闊舞台，廣大專家人才幹事創業迎來了最好時期。

他說，希望專家人才深入學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，學習貫徹20屆三中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，弘揚科學家精神，勇擔歷史重任，為建設教育強國、科技強國、人才強國，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興再立新功。

據報導，與蔡奇一起參加看望活動的，還有中央組織部部長李干杰，國務委員諶貽琴，全國政協副主席姜信治。

過往每年進入8月，中共高層都會在公開場合消失，轉到北戴河度假，或邀部分專家一同前往，並在度假時以形式不拘的會面交換意見，外界稱為「北戴河會議」。

曾有看法指出，北戴河會議已不復存在，成為純粹的度假性質；但也有媒體不時傳出中共高層仍在度假時開會，並就某些重大問題作出決定。

中共 習近平 國務院

上一則

中國推促消費政策 擬擴大免簽國家與改善消費環境

延伸閱讀

陪習近平見外賓 新國家主席辦主任韓世明亮相

陪習近平見外賓 新國家主席辦主任韓世明亮相
復甦疲弱 習近平坦言中國經濟「遇困難」

復甦疲弱 習近平坦言中國經濟「遇困難」
習近平：中國經濟發展遇到一些困難和問題

習近平：中國經濟發展遇到一些困難和問題
北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
冷氣被安裝上外殼。（取材自小紅書@生活隨緣）

中國這小區冷氣裝上「粉黃圓殼」 網酸太醜：像馬蜂窩

2024-07-28 20:45

超人氣

更多 >
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利
當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長

當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長
林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD