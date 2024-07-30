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胡錫進被禁言 傳解讀中共三中全會決定觸雷

中央社台北30日電
前環球時報總編輯胡錫進。(中新社)
前環球時報總編輯胡錫進。(中新社)

前環球時報總編輯胡錫進罕見3天未發文，網路盛傳他被全網禁言至少30天，似與幾天前發文解讀中共20屆三中全會的「決定」有關。對此，胡錫進今天僅回應「我個人不想說什麼」。

胡錫進2021年12月宣布退休後，每天頻繁發文評論時事，但因觸雷被刪文的頻率也越來越高，被視為中國輿論場尺度的「風向標」。

胡錫進27日下午發文評論「中信建投實習生」炫富及背後牽涉腐敗後，迄今他的多個社交帳號未再發文，甚至是X平台的大外宣帳號，也在同一天停止更新。

網路昨天傳出胡錫進已被裁定禁言30天，也有長達90天的說法；甚至還傳出違反黨內「雙規」被帶走。被禁言的主因是23日發文解讀中共20屆三中全會通過的「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」。這篇文章發表後，沒多久就被刪除。

儘管胡錫進的社交帳號目前未顯示遭禁言，但網路截圖顯示，有網友29日向微博舉報胡錫進違規，微博回覆稱：「你舉報的用戶存在作品違規，我們將禁止該用戶發布新作品，並督促其進行整改，感謝你的監督」。

據港媒星島頭條網，胡錫進今天上午接受電話查詢僅表示：「我個人不想說什麼，您看網上的東西就行了，請理解」，形同間接證實他已遭禁言。

中共20屆三中全會通過的「決定」22日公布全文後，胡錫進隔天發文解讀稱，與2013年18屆三中全會通過的「決定」相比，新的「決定」中沒有「公有制為主體」的表述。

他宣稱，仔細閱讀，人們很容易發現兩個「決定」之間圍繞公有制和非公有制經濟表述的明顯差異。

胡錫進並稱，這種變化無疑是歷史性的。在新的「決定」中，非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用。

胡錫進還稱，就在不是很久以前，有人公開唱衰民營經濟，稱「私營經濟已經初步完成了協助公有經濟實現跨越式發展的重大階段性歷史重任」，並勸民營經濟「應逐漸離場」，那些聲音今天看起來是多麼可笑。「決定」是對所有誤讀、彷徨的回答，中國社會對各種所有制關係的認知、態度以及敘事方式都將向前邁出一大步。

不過胡錫進這番中共放棄「公有制為主體」的解讀，引發左派激烈抨擊，痛批他挑戰憲法和黨章權威，肆無忌憚地違反黨的政治紀律。這篇文章發表沒多久就被刪除。

中共 微博 退休

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