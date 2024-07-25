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台海鯤號將海試 中方警告：早晚都是解放軍網中之魚

記者廖士鋒／即時報導
台灣國造潛艦原型艦「海鯤號」日前已移往91號碼頭，海軍司令部表示，達到出海條件才會安排海試。記者劉學聖／攝影
台灣國造潛艦原型艦「海鯤號」日前已移往91號碼頭，海軍司令部表示，達到出海條件才會安排海試。記者劉學聖／攝影

國軍即將擁有首艘自製潛艦，海鯤號可能最快9月會進行海試，不過中國國防部則再度批評這是「裝點門面」，且警告「海鯤」如果用於「以武謀獨」，「則早晚都是解放軍的網中之魚」。中國還就解放軍對台周遭行動強調，「不懼任何偵察干擾」。

中國國防部25日下午舉行記者會，其發言人張曉剛就海鯤號議題指出，「民進黨當局『以武謀獨』完全是自尋絕路。造再多的武器，買再多的裝備，都是勞民傷財、裝點門面」。

他警告，「海鯤」如果用於「以武謀獨」，「則早晚都是解放軍的網中之魚」。

另外就賴清德總統近日指出，中國對台海及周邊地區的「灰色侵擾」與日俱增，國軍也從近日起新增英語廣播方式驅離解放軍機，並首次發布解放軍火箭軍試射和海警船在台灣周邊活動情況。海巡署亦指中國海警在過去幾個月增加了金門、馬祖等離島的施壓。

對於上述說法，張曉剛則回應，「民進黨當局不過是譁眾取寵、吹哨壯膽。解放軍的行動不懼任何偵察干擾，我們捍衛國家主權安全和領土完整的決心意志堅定不移」。

而就美國主導的環太平洋軍演先前在夏威夷周邊舉行，其中一個科目是擊沉4萬噸兩栖攻擊艦；美軍參謀長聯席會議主席布朗（Charles Brown）近日稱，若美國與中國因台灣問題爆發衝突，對擊敗中國「信心十足」。張曉剛對此表示，「我們注意到有關報導。如果想拿軍演來嚇唬中方，或者對中方搞虛言恫嚇，那完全是癡心妄想」。

他強調，「中國軍隊歷來不信邪、不怕鬼、不怕壓，有決心、有能力、有手段打敗一切侵犯之敵，捍衛國家主權、安全和發展利益」。

中國國防部新聞發言人張曉剛25日就海鯤號議題表示，海鯤號如果用於「以武謀獨」，「...
中國國防部新聞發言人張曉剛25日就海鯤號議題表示，海鯤號如果用於「以武謀獨」，「則早晚都是解放軍的網中之魚」。（圖／取自中國國防部官網）

解放軍 國防部 民進黨

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