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中國宣布 義大利總理梅洛尼7/27至7/31訪中

中央社台北25日電
義大利總理梅洛尼。美聯社
義大利總理梅洛尼。美聯社

中國外交部發言人毛寧今天宣布，義大利總理梅洛尼將於7月27至31日對中國進行正式訪問。梅洛尼將成為中共20屆三中全會後，首位訪問中國的西方大國領導人。

義大利媒體先前報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）此次將率領義大利政商代表團訪問中國，成為中共三中全會後首位訪中的西方大國領導人。

義媒分析，梅洛尼此次訪中是「修補關係」之旅。義大利2023年12月退出中國「一帶一路」倡議後，對雙邊貿易雖無太大實質衝擊，卻讓中國面子掛不住。如今，義大利試圖藉由與中國建立新的經貿夥伴關係，彌補退出「一帶一路」的嫌隙。

報導指出，梅洛尼屆時將與中國官方舉行商業論壇，隨後簽署各種有利雙邊經濟關係達到新平衡點的協議，可能涵蓋電動車、綠能、教育、食安、環保等領域。義大利並希望，中國能取消對部分義國動物及農產品出口的限制。

義大利商業報則提到，中國希望新簽署的中義經貿夥伴文件，加入「一帶一路精神」字樣，意圖讓全球認為義大利仍歸附在中國國家主席習近平的「一帶一路」倡議下。但義大利並無此意。

在梅洛尼訪中前，義大利商業與製造業部長烏索（Adolfo Urso）4日抵達北京訪問2天，被認為是為梅洛尼訪中預先鋪路。這是自義大利2023年12月退出「一帶一路」倡議後，義大利部長級官員首次訪問中國。

義大利 梅洛尼 一帶一路

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