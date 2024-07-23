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華為再次面向全球招募「天才少年」 最高年薪達27萬

記者林宸誼／即時報導
華為宣布將再招募「天才少年」，最高年薪達27萬元。圖為北京一名男子在華為標誌附近 。美聯社
華為宣布將再招募「天才少年」，最高年薪達27萬元。圖為北京一名男子在華為標誌附近 。美聯社

華為招聘在微信公眾號發文稱，面向全球招聘新一批天才少年。要求為不限學校，不限專業，不限學歷；在數理化、電腦、人工智慧等領域有特別建樹，如有重量級科研成果、論文、專利或國際頂級競賽獲獎等；有志成為行業技術領軍人物。

按照華為先前公開的郵件，天才少年的工資按年度工資制度發放，共有三級，分別為人民幣89.6萬到100.8萬元、140.5萬到156.5萬元、182萬到201萬元（約27.6萬美金）。

每日經濟新聞報導，華為表示，將為「天才少年」提供世界級挑戰課題、大牛導師、全球化的平台和資源。

華為「天才少年」項目，是2019年華為總裁任正非發起的用頂級挑戰和頂級薪酬去吸引頂尖人才的專案。2019年6月，華為內部的心聲社區掛出任正非6月20日在公司EMT（經營管理團隊）「20分鐘」的講話。

上觀新聞報導，有7人拿到過華為「天才少年」最高一檔年薪人民幣201萬元，分別是鐘釗、秦通、左鵬飛、張霽、稚暉君、劉大一恒和廖明輝。

第一財經報導，華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷7輪左右流程：簡歷篩選、筆試、初面、主管面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。任何一個環節出現問題或表現不佳都有可能失去進入公司的機會。

華為 任正非 微信

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