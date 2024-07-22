我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

拜登稱本周說明決定退選細節 傳助手正草擬講稿

中國爛尾樓問題嚴重 三中文件提改革預售屋制度

中央社台北22日電

中國爛尾樓問題嚴重，中共20屆三中全會通過的「中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定」全文昨天發布，當中提到改革商品房預售制度。分析稱，這意味預售制不會取消，而會連同房企融資方式一起討論及改革。

近年中國多地出現爛尾樓，原因之一是房企出售了預售屋之後，融資出現問題，沒有把房子建成，很多民眾畢生的積蓄也付諸流水。

新華社21日發布中共20屆三中全會通過的「中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定」全文，第44條是有關房地產行業的未來發展方向，當中提到「改革房地產開發融資方式和商品房預售制度」。

綜合澎湃新聞及第一財經報導，有房地產業資深分析師認為，文件中使用了「改革」一詞，而非「取消」，說明未來將是體系性的政策制度調整，而非簡單地取消商品房預售制；並會將融資方式和預售制度放在一起討論及改革，說明融資的改革和預售制度的改革將是配套及協同進行。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，文件中提到的融資方式，是指全面推行白名單融資協調機制，即加強金融和住建兩個部門在房地產政策上的一致性，實現住建部門對房地產監管職能，滿足房地產項目的合理融資，及最大程度降低金融風險。

李宇嘉認為，在全面推行白名單融資協調機制後，只有合規項目才能獲得融資，而且合規項目一定能獲得合理、足額的融資，透過預售來獲得資金周轉的必要性也下降。

他表示，預售屋模式轉為現售屋的模式，也是中國房地產的新開發模式，預期未來政府在土地出讓、規劃報建、融資和交付等方面有扶持政策。

中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組組長鄒琳華認為，改革商品房預售制度，意味著此制度不會取消，但是市場趨勢是現房為主，預售屋銷售占比下降。商品房預售制度改革的總體方向應該是在保護購房者權益的基礎上，提高資金監管效率和使用效率。

文件中有關房地產發展的另一個焦點，是充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，「允許有關城市取消或調減住房限購政策」。

58安居客研究院院長張波表示，一線城市是否會取消限購，仍取決於政策導向、市場供求、經濟發展狀況等多種因素。

張波表示，一線城市由於經濟基礎雄厚、人口密集、市場長期潛在需求量大等特點，目前全面取消限購的可能性相對較小，但未來隨著政策調整和市場變化，一線城市包括北京、上海逐步放寬限購政策將是個重要趨勢，如放寬購房資格、降低社保年限等。

融資 房地產 中共

上一則

杭州發布高溫紅色預警 最高溫恐飆至104°F

下一則

三中全會後第一箭 人行宣布降息救經濟

延伸閱讀

王欣榕律師 擴遷布碌崙辦公室法拉盛布碌崙同步提供精凖高效一站式法律服務

王欣榕律師 擴遷布碌崙辦公室法拉盛布碌崙同步提供精凖高效一站式法律服務
購屋新規 看房須先和經紀人簽合同

購屋新規 看房須先和經紀人簽合同
資深房產經紀師王芳——傭金規則調整~房產和解協議的重大變化

資深房產經紀師王芳——傭金規則調整~房產和解協議的重大變化
聖馬刁縣辦公室空置率5年翻倍 租金和房地產價格略降

聖馬刁縣辦公室空置率5年翻倍 租金和房地產價格略降

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47

超人氣

更多 >
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表
趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后
這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀

這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀
新聞評論／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

新聞評論／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？