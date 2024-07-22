中國爛尾樓問題嚴重 三中文件提改革預售屋制度

中國爛尾樓問題嚴重，中共 20屆三中全會通過的「中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定」全文昨天發布，當中提到改革商品房預售制度。分析稱，這意味預售制不會取消，而會連同房企融資 方式一起討論及改革。

近年中國多地出現爛尾樓，原因之一是房企出售了預售屋之後，融資出現問題，沒有把房子建成，很多民眾畢生的積蓄也付諸流水。

新華社21日發布中共20屆三中全會通過的「中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定」全文，第44條是有關房地產 行業的未來發展方向，當中提到「改革房地產開發融資方式和商品房預售制度」。

綜合澎湃新聞及第一財經報導，有房地產業資深分析師認為，文件中使用了「改革」一詞，而非「取消」，說明未來將是體系性的政策制度調整，而非簡單地取消商品房預售制；並會將融資方式和預售制度放在一起討論及改革，說明融資的改革和預售制度的改革將是配套及協同進行。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，文件中提到的融資方式，是指全面推行白名單融資協調機制，即加強金融和住建兩個部門在房地產政策上的一致性，實現住建部門對房地產監管職能，滿足房地產項目的合理融資，及最大程度降低金融風險。

李宇嘉認為，在全面推行白名單融資協調機制後，只有合規項目才能獲得融資，而且合規項目一定能獲得合理、足額的融資，透過預售來獲得資金周轉的必要性也下降。

他表示，預售屋模式轉為現售屋的模式，也是中國房地產的新開發模式，預期未來政府在土地出讓、規劃報建、融資和交付等方面有扶持政策。

中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組組長鄒琳華認為，改革商品房預售制度，意味著此制度不會取消，但是市場趨勢是現房為主，預售屋銷售占比下降。商品房預售制度改革的總體方向應該是在保護購房者權益的基礎上，提高資金監管效率和使用效率。

文件中有關房地產發展的另一個焦點，是充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，「允許有關城市取消或調減住房限購政策」。

58安居客研究院院長張波表示，一線城市是否會取消限購，仍取決於政策導向、市場供求、經濟發展狀況等多種因素。

張波表示，一線城市由於經濟基礎雄厚、人口密集、市場長期潛在需求量大等特點，目前全面取消限購的可能性相對較小，但未來隨著政策調整和市場變化，一線城市包括北京、上海逐步放寬限購政策將是個重要趨勢，如放寬購房資格、降低社保年限等。