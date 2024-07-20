越共總書記阮富仲逝世 習近平罕見親赴越南使館弔唁

中共總書記習近平20日親自赴越南駐北京大使館弔唁越共總書記阮富仲。圖為習近平（左）去年12月12日訪越南，與阮富仲（右）舉行會談。（歐新社）

生前9度訪問中國的越共總書記阮富仲19日猝逝，中共 中央第一時間發布唁電，且中共總書記習近平 還在20日下午親自前往越南 駐中國大使館弔唁，這極罕見的舉動，凸顯雙方關係的特殊性。習近平弔唁阮富仲時，更強調阮富仲的逝世「令我們非常悲痛」。

央視新聞20日晚間報導，「7月20日下午4時許，中共中央總書記、國家主席習近平來到越南駐華使館，弔唁越共中央總書記阮富仲逝世」。習近平的弔唁並有中共政治局常委蔡奇、政治局委員王毅同行，凸顯越南與中共的關係在外交層次上高於不少國家。

不久前的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）5月中旬搭乘直升機墜機身亡後，中共方面係於5月24日派出中共中央政治局委員、中國全國人大常委會副委員長李鴻忠前往伊朗駐北京使館弔唁；2022年9月英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）逝世，則由時任中國國家副主席王岐山前往英國駐北京使館弔唁；至於同年因槍擊案猝逝的日本前首相安倍晉三，中國則僅派出副外長馬朝旭到日本使館弔唁。

此次習近平親自弔唁相當罕見。據新華社報導，習近平來到越南駐北京大使館弔唁大廳，現場擺放著阮富仲的遺像、中共七位常委習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希送的花圈，以及包含中共中央、全國人大、國務院、全國政協、中央軍委以及中聯部、外交部、國防部、北京市委和市政府等各部門、有關人民團體送的花圈擺放在遺像前。

習近平走到阮富仲遺像前「駐足默哀，向遺像三鞠躬，在弔唁簿上留言並簽名」。他指出，「十多年來，我和阮富仲同志交往密切，結下了深厚的同志情。具有里程碑意義的是，去年我們一道宣布構建具有戰略意義的中越命運共同體。阮富仲同志的逝世使我們失去了一位中越關係推動者和社會主義事業同行者，令我們非常悲痛」。

越南駐北京大使范星梅則表示，習近平前來弔唁，中共中央第一時間向越共中央發出唁電，「體現了中國黨、政府對越中兩黨兩國關係的高度重視，體現了習近平總書記對阮富仲同志的特殊感情，越方深受感動，深表感謝」。越方將繼承阮富仲遺志，「落實好越中兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，堅持將發展對華友好合作作為越南對外政策的戰略選擇和頭等優先，推動具有戰略意義的越中命運共同體建設繼續向前發展」。

這次阮富仲猝逝後，中國共產黨中央委員會第一時間就於7月19日向越南共產黨中央委員會致唁電，「沉痛悼念越共中央總書記阮富仲同志」，內文提到，「中國共產黨和中國人民失去了一位好同志、好兄弟、好朋友。我們謹以無比沉痛的心情向越共中央、越南政府和越南人民，致以最深切的哀悼和最誠摯的慰問」。

中共中央強調，阮富仲是中國共產黨和中國人民的親密同志和真誠朋友，他繼承和發展了中越兩黨兩國「同志加兄弟」的傳統友誼，同中國共產黨和中國領導人結下深厚友誼。「阮富仲同志同習近平總書記一道將中越關系提升為具有戰略意義的命運共同體，有力推動中越全面戰略合作伙伴關系不斷向前發展。中國黨、政府和中國人民將永遠懷念阮富仲同志」。

中共中央最後指出，中越是山水相連的社會主義鄰邦，是具有戰略意義的命運共同體。「中國始終把越南視為周邊外交的優先方向，願同越方一道，不斷鞏固政治互信，加強團結合作，推動中越命運共同體建設走深走實」。

中國官媒「環球人物」20日報導，阮富仲生前曾經9度訪問中國。不過，阮富仲猝逝前，越南向聯合國提交南海中國棚畫界案，引起中國強烈抗議。中國外交部發言人林劍18日指出，其相關主張涵蓋中國南沙群島的部分區域，侵犯了中國的領土主權和海洋權益，違反了《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》等國際法，違背雙方簽署的《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》和中國與包括越南在內的東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》。「中方對此堅決反對，已向越方提出嚴正交涉」。

但「環球人物」援引中國現代國際關係研究院東南亞和大洋洲所副研究員聶慧慧分析指出，「作為一名對中國十分瞭解且對中國人民具有深厚感情的領導人，阮富仲的去世是中越兩國的損失。但他的去世不會對中越關係產生太大的影響」。但聶慧慧也表示，阮富仲去世後，越南肯定會經歷一段時間的調整與適應期。

阮富仲逝世後，越共政局變化也引起各界關注。據越通社日前報導，越共政治局指令由政治局委員兼國家主席蘇林，負責指導越共中央委員會、政治局和書記處的工作。蘇林長期擔任越南公安部長，執行反腐政策，近期才晉升為越南國家主席。