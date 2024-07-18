我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莊文怡襲警被捕 紐約市議會議長譴責亞當斯偏袒

華郵：歐巴馬告訴盟友 拜登勝選機會已大幅減少

普華永道將大幅削減中國合夥人的薪酬 最高減五成

記者賴錦宏／即時報導
普華永道捲入恆大財務造假風波後，在中國大量流失企業客戶。路透
普華永道捲入恆大財務造假風波後，在中國大量流失企業客戶。路透

四大會計師事務所中的普華永道（PwC），已要求其中國合作夥伴減薪最多達50%。

路透引述知情人士報導，普華永道為了進一步削減成本，已要求其中國合作夥伴接受年收入，當中包括基本工資和獎金減半的條件，而其他合作伙伴的薪酬將減少約20%至40%。

一名知情人士說，普華永道本月早些時候開始向其中國業務合作夥伴通報減薪事宜，最快將在下個月生效。知情人士稱，普華永道中國高級合夥人的年收入為500萬元人民幣或以上，而中級合夥人的薪酬為200至300萬元。初級合夥人的平均起薪則約為150萬元。

今年3月，中國證券監督管理委員會已查明中國房地產巨頭恆大披露的2019年、2020年年報，共虛增收入5641億元。普華永道作為審計方，未對該涉造假年報提出質疑，而是出具了無保留意見的審計報告，外界關注其應承擔的責任。

彭博社5月報導，中國財政部可能會對普華永道處以10億元人民幣的罰款，並暫停普華永道在中國的部分業務。消息人士告訴路透，罰款仍在最後敲定中，不可能在本月公佈。

普華永道捲入恆大財務造假風波後，在中國大量流失企業客戶，收入受到衝擊。

彭博社7月10日引述知情人士稱，普華永道已開始在中國大規模裁員，至少100名北京、上海等地員工將被解僱，有團隊一半以上的人被裁。整體裁員人數尚不清楚。

裁員 恆大 財政部

上一則

中國19日上午舉行記者會 解讀三中全會精神

延伸閱讀

美禁盟國企業提供中國先進技術 將祭嚴厲制裁

美禁盟國企業提供中國先進技術 將祭嚴厲制裁
換拜向上延燒？傳舒默當面勸退 謝安達公開喊「傳遞薪火」

換拜向上延燒？傳舒默當面勸退 謝安達公開喊「傳遞薪火」
川普前國安顧問：台灣國防支出應至少占GDP 5%

川普前國安顧問：台灣國防支出應至少占GDP 5%
路透：美8月公布擬議新規 限制中國聯網汽車軟體

路透：美8月公布擬議新規 限制中國聯網汽車軟體

熱門新聞

昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30
華為搶進ERP市場。(路透)

華為搶進ERP市場拿到2000萬大單 第一個客戶是央企

2024-07-11 18:28
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

2024-07-15 07:30

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃
肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友

肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌