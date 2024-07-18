普華永道將大幅削減中國合夥人的薪酬 最高減五成

普華永道捲入恆大財務造假風波後，在中國大量流失企業客戶。路透

四大會計師事務所中的普華永道（PwC），已要求其中國合作夥伴減薪最多達50%。

路透引述知情人士報導，普華永道為了進一步削減成本，已要求其中國合作夥伴接受年收入，當中包括基本工資和獎金減半的條件，而其他合作伙伴的薪酬將減少約20%至40%。

一名知情人士說，普華永道本月早些時候開始向其中國業務合作夥伴通報減薪事宜，最快將在下個月生效。知情人士稱，普華永道中國高級合夥人的年收入為500萬元人民幣或以上，而中級合夥人的薪酬為200至300萬元。初級合夥人的平均起薪則約為150萬元。

今年3月，中國證券監督管理委員會已查明中國房地產巨頭恆大 披露的2019年、2020年年報，共虛增收入5641億元。普華永道作為審計方，未對該涉造假年報提出質疑，而是出具了無保留意見的審計報告，外界關注其應承擔的責任。

彭博社5月報導，中國財政部 可能會對普華永道處以10億元人民幣的罰款，並暫停普華永道在中國的部分業務。消息人士告訴路透，罰款仍在最後敲定中，不可能在本月公佈。

普華永道捲入恆大財務造假風波後，在中國大量流失企業客戶，收入受到衝擊。

彭博社7月10日引述知情人士稱，普華永道已開始在中國大規模裁員 ，至少100名北京、上海等地員工將被解僱，有團隊一半以上的人被裁。整體裁員人數尚不清楚。