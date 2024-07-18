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央視曝三中全會畫面 習近平討論發言坐姿隨意

記者陳政錄／北京即時報導
中共總書記習近平出席中共第20屆三中全會閉幕式。（截自央視官網）
中共總書記習近平出席中共第20屆三中全會閉幕式。（截自央視官網）

中共三中全會18日閉幕，相較召開期間保密到家，中國官媒央視晚間在「新聞聯播」節目播報會議公報時，連帶曝光部分畫面，判斷包括今日下午在北京人民大會堂的閉幕式，以及在京西賓館討論過程，其中，習近平在聽取各中央委員報告，進行討論發言期間，坐姿相對隨意，不時用手比畫，也讓外界得以一窺這場歷史性的會議。

根據會議公報，三中全會15至18日在北京舉行，出席的有中共中央委員199人，候補中央委員165人，和中紀委及「相關方面負責同志」，和中共二十大部分基層代表與專家學者。

三中全會召開期間，中共當局對內容保密到家，也讓外界有諸多揣測，如今在會議閉幕後，央視在今晚的「新聞聯播」節目播報會議公報時，連帶曝光部分會議召開期間畫面。

根據央視發布畫面，首先是北京人民大會堂的外景，接著習近平等中共中央政治局七常委走入大廳，和習近平作重要講話的畫面，並穿插在三中全會召開期間討論時，習近平聽取各中央委員報告時的畫面。

畫面顯示，相較作重要講話時，習近平在聽取各中央委員報告，並進行發言討論時，穿著深色夾克，坐姿相對隨意，也不時用手比畫，期間還可以看到中國國台辦主任宋濤進行發言。

綜合先前港媒報導和新聞聯播畫面，三中全會召開地點應包括北京人民大會堂和京西賓館。例如18日下午是在北京人民大會堂舉行閉幕式，期間在中共解放軍所屬的京西賓館進行開會討論。

據會議公報，三中全會由中共中央政治局主持，中共總書記習近平作了重要講話，全會聽取並討論了習近平作的工作報告，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。

公報稱，全會一致認為，面對嚴峻複雜的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，中央政治局切實抓好民生保障和生態環境保護，堅決維護國家安全和社會穩定，有力推進國防和軍隊建設，繼續推進港澳工作和對台工作，深入推進中國特色大國外交，一以貫之推進全面從嚴治黨，實現經濟回升向好，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

據央視發布畫面，習近平在三中全會期間參與討論發言時，穿著深色夾克，坐姿相對隨意。...
據央視發布畫面，習近平在三中全會期間參與討論發言時，穿著深色夾克，坐姿相對隨意。(截圖自央視新聞)
中國國台辦主任宋濤也在三中全會討論期間發言，向習近平作報告。(央視新聞)
中國國台辦主任宋濤也在三中全會討論期間發言，向習近平作報告。(央視新聞)
央視新聞播報三中全會會議公報時，首先出現的是北京人民大會堂，和習近平等人步入會場...
央視新聞播報三中全會會議公報時，首先出現的是北京人民大會堂，和習近平等人步入會場的畫面。(央視新聞)
習近平等中共中央政治局七常委在奏樂時站立。(央視新聞)
習近平等中共中央政治局七常委在奏樂時站立。(央視新聞)
根據央視新聞，習近平在三中全會上作了重要講話。(央視新聞)
根據央視新聞，習近平在三中全會上作了重要講話。(央視新聞)
央視發布習近平在三中全會期間聽取各中央委員報告，進行面對面討論的畫面。(央視新聞...
央視發布習近平在三中全會期間聽取各中央委員報告，進行面對面討論的畫面。(央視新聞)
根據央視新聞發布畫面，本次中共三中全會召開地點包括北京人民大會堂。(央視新聞)
根據央視新聞發布畫面，本次中共三中全會召開地點包括北京人民大會堂。(央視新聞)

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